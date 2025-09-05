El emotivo encuentro entre Charly García, Messi, De Paul y "Chiqui" Tapia

Entre ellas, destacó la presencia de la leyenda del rock Charly García, quien disfrutó de la victoria de Argentina desde una de las privilegiadas plateas. Durante la noche del jueves, distintas imágenes del músico circularon por las redes sociales.

Una vez finalizado el encuentro entre Argentina-Venezuela, con una gran victoria del Seleccionado, García protagonizó un especial momento junto al ovacionado de la noche y otros jugadores presentes.

Tanta fue la emoción del músico por conocer a Messi, que incluso lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca. Por su parte, el futbolista no dudó en parar a estrechar su mano.

“Chau. Dios te bendiga”, llegó a decir García al compartir un saludo de manos con el ídolo del futbol. El emotivo momento fue captado por las cámaras de los presentes y difundido en redes sociales.

Luego de compartir unas palabras, Messi, Rodrigo de Paul y “Chiqui” Tapia sellaron su encuentro con una foto juntos donde se puede apreciar la buena onda entre todos y la emoción del músico.