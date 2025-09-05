Fútbol |

El emotivo encuentro entre Charly García, Messi, De Paul y "Chiqui" Tapia

El referente del rock y el astro del futbol compartieron un emotivo momento en las afueras del Monumental.

En una noche colmada de emoción por el último partido de Lionel Messi como parte de la Selección argentina en nuestro país, numerosas estrellas y personajes públicos dieron el presente en el Monumental para presenciar el histórico momento.

Entre ellas, destacó la presencia de la leyenda del rock Charly García, quien disfrutó de la victoria de Argentina desde una de las privilegiadas plateas. Durante la noche del jueves, distintas imágenes del músico circularon por las redes sociales.

messi charly

Una vez finalizado el encuentro entre Argentina-Venezuela, con una gran victoria del Seleccionado, García protagonizó un especial momento junto al ovacionado de la noche y otros jugadores presentes.

ADEMÁS: La noche especial de Messi ante Venezuela: doblete, ovación y mucha emoción

Tanta fue la emoción del músico por conocer a Messi, que incluso lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca. Por su parte, el futbolista no dudó en parar a estrechar su mano.

“Chau. Dios te bendiga”, llegó a decir García al compartir un saludo de manos con el ídolo del futbol. El emotivo momento fue captado por las cámaras de los presentes y difundido en redes sociales.

Luego de compartir unas palabras, Messi, Rodrigo de Paul y “Chiqui” Tapia sellaron su encuentro con una foto juntos donde se puede apreciar la buena onda entre todos y la emoción del músico.

