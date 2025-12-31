Con presencia Argentina en el 11 ideal, Giorgian De Arrascaeta, elegido el mejor de América

De arrascaeta El uruguayo brilló con Flamengo y la selección, fue elegido el mejor futbolista de América y se consolida como referente continental.

El mediocampista de 31 años cerró un año histórico: ganó Brasileirao, Copa Libertadores, Supercopa de Brasil, Torneo Carioca, Derby de las Américas y Copa Challenger, sumando 28 goles y 19 asistencias en 69 partidos. Además, fue el máximo goleador de Uruguay en 2025, con tres tantos, incluyendo uno de chilena. Con su triunfo, Uruguay recupera la corona continental tras diez años, desde Carlos Sánchez en 2015.

Por su parte, Filipe Luis fue reconocido como el Mejor Entrenador de América, con 191 votos (72%). El brasileño lideró a Flamengo a cuatro títulos en la temporada, incluida la Copa Libertadores, y superó en la votación a entrenadores argentinos destacados: Gustavo Alfaro (Paraguay, 8,7%), quien finalizo segundo y Gustavo Costas (Racing de Avellaneda, 5,7%) se quedó con el último lugar en el podio. Por tercera vez en la última década, un técnico brasileño se lleva el máximo galardón, tras Tite en 2017, mientras que entrenadores argentinos como Marcelo Gallardo, y Lionel Scaloni se quedaron con el primer puesto en años anteriores.

La encuesta también definió el 11 ideal de América 2025, con fuerte presencia argentina y uruguaya. Además de Arrascaeta y Rossi (Flamengo), fueron elegidos Danilo y Leo Pereira (Flamengo), Gustavo Gómez y José Manuel López (Palmeiras), Santiago Sosa y Adrián Martínez (Racing), Guillermo Varela (Flamengo) y Lionel Messi (Inter Miami). La formación 3-4-3 refleja el poderío continental: la delantera es completamente argentina y la defensa combina talento uruguayo y brasileño.

Con estos reconocimientos, Arrascaeta y Filipe Luis coronan un año sobresaliente y se preparan para nuevos desafíos: el uruguayo con su selección en el Mundial y el entrenador brasileño consolidando su proyecto en Flamengo, mientras los argentinos siguen dejando su huella en el fútbol continental.