Sorpresa: Messi posó con una camiseta del ascenso argentino

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, compartió la imagen del astro rosarino sosteniendo la remera del Lechero, que viene llegar hasta cuartos final en el Reducido de la Primera Nacional, donde cayó 1 a 0 en la serie con Estudiantes de Buenos Aires.

"El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo. Gracias Leo, aguante Tristán Suárez", expresó el político en sus redes sociales, junto a la foto de la Pulga, quien se encuentra en vacaciones en medio del receso de la MLS. El 10 está disfrutando de las fiestas de fin de año en la ciudad de Rosario.

A su vez, Leo viajó a Uruguay para asistir a la fiesta de cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de Luis Suárez, su gran amigo de su etapa en Barcelona y compañero en Inter Miami.

El astro rosarino disfruta sus vacaciones con seres queridos, antes del inicio de la temporada 2026 con el Inter Miami. Será un año más que especial para la Pulga: hay expectativa por su participación en el Mundial 2026, en lo que sería su sexta Copa del Mundo.