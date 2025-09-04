La noche especial de Messi ante Venezuela: doblete, ovación y mucha emoción

Leo se movió en la entrada en calor con los ojos vidriosos mientras sentía todo el cariño del Monumental. De hecho, algunos compañeros y el preparador físico lo ayudaron a volver a concentrarse en la preparación del partido. Partido en el que como de costumbre sería figura.

Con gambetas, pases y goles, Messi redondeó un partido completo siendo clave en los tres tantos: marcó dos y dio un pase que fue fundamental para el otro. Leo abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo: Paredes hizo una espectacular habilitación para Julián Álvarez, quien controló, pisó el área y engañó con el remate, dado que se la cedió a Messi, quien la picó y puso el 1-0 en el marcador.

Embed

"Que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar", cantaron enseguida euforia todos los argentinos presentes, en una de las tantas ovaciones que recibió la Pulga en toda la noche. Ya en el segundo tiempo, Leo sacó rápido un tiro libre con pase filtrado para Nicolás González, quien centró y permitió a Lautaro Martínez marcar el 2-0 de cabeza.

Y, poco después, tras una conexión con Thiago Almada, la empujó abajo del arco para el 3-0. De esta manera, selló su doblete, llegó a ocho goles en el torneo, superó a Luis Díaz y es el máximo goleador de estas Eliminatorias. Y estuvo cerca del hat-trick: después la picó por encima del arquero y marcó otro golazo, pero se lo anularon por offside...

"Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder estar con mi gente... Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo... Mi sueño era tenerlo acá en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, con el grupo que lo intentó y no consiguió consagrarse. Se me dio a mí y a algunos de esa camada", comentó Leo tras una noche más que especial.