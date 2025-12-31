Quiénes fueron los diez máximos goleadores del fútbol mundial en 2025

Leo terminó sexto con 46 goles en 54 partidos, mientras que CR7 se ubicó noveno con 41 gritos en 46 encuentros. Por otro lado, Harry Kane (60 goles en 65 partidos) y Erling Haaland (57 goles en 55 partidos) completaron el podio como segundo y tercero respectivamente.

Además, dentro de los diez, hubo goleadores desconocidos, de ligas que están lejos de ser las más prestigiosas y tienen poca visibilidad. Lo cierto es que este dato duro marca el presente-futuro de Mbappé y Haaland, el inoxidable presente de Kane en una liga top de Europa y la vigencia de Messi y Cristiano rompiendo redes.

Los 10 máximos goleadores de 2025

1- Kylian Mbappe (Real Madrid) - 66 goles en 67 partidos

2- Harry Kane (Bayern Munich) 60 goles en 65 partidos

3- Erling Halaand (Manchester City) 57 goles en 55 partidos

4- Kevin Hernández (Puerto Rico Surf) 48 goles en 37 partidos

5- Víctor Osimhen (Galatasaray) 46 goles en 51 partidos

6- Lionel Messi (Inter Miami) 46 goles en 54 partidos

7- Vangelis Pavlidis (Benfica) 45 goles en 71 partidos

8- Bissoli (Buriram United) 42 goles en 59 partidos

9- Cristiano Ronaldo (Al Nassr) 41 goles en 46 partidos

10- Jorge Rivera (Metropolitan de Puerto Rico) 40 goles en 35 partidos