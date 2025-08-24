El emotivo posteo de Ángel Di María tras la victoria de Rosario Central en el clásico

Y en ese posteo escribió: "Una tarde, noche soñada, llena de emociones y alegrías. Una victoria importante para seguir creciendo como grupo. Vivir esto es vivir lo que siempre soñé. Gracias a mi familia y al gigante por tanto amor y cariño. Vamos por más Central".

Por otra parte, la cuenta de Rosario Central en X (anteriormente conocida como Twitter) subió un video con los festejos del plantel en el vestuario, en el que se puede ver al campeón del mundo ingresar y saludar a miembros del club para luego sumarse con sus compañeros que lo esperaban al fondo. Al ritmo de "vení, vení, cantá conmigo", todos se pusieron a entonar un cántico en honor a Di María: "Que de la mano, de Angelito, todos la vuelta vamos a dar".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ángel Di María (@angeldimariajm)

Di María ganó por primera vez el clásico rosarino con el club de sus amores después de haber jugado dos en su primera etapa, cuando comenzó su brillante carrera, que terminaron con un 0-0 en 2006 y una caída 1-0 en 2007. Por otro lado, gracias a su golazo de tiro libre, el Canalla lleva cinco victorias consecutivas sobre la Lepra y extendió su paternidad a 21 partidos.

Con este triunfazo, Rosario Central está tercero en la Zona B del Torneo Clausura con 10 puntos, producto de dos victorias y cuatro empates. El Canalla, que está disputando solamente esta competencia, se ilusiona teniendo a un más que vigente Ángel Di María en su plantel.