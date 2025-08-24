Media Maratón de Buenos Aires: ganó el ugandés Jacob Kiplimo y marcó un récord

Más de 27.000 corredores participaron de la Media Maratón de Buenos Aires, que volvió a convertirse en la prueba atlética más convocante de América Latina. Este año, la competencia tuvo un récord de inscriptos de más de 30 países y la presencia de figuras del atletismo de élite internacional.

Por el lado de los argentinos, el podio masculino quedó conformado de la siguiente manera: Laureano Rosa se consagró campeón nacional con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 8 segundos. Lo siguieron Manuel Córsico, que completó el recorrido en 1 hora, 5 minutos y 1 segundo; y Nahuel Di Leva, que registró 1 hora, 5 minutos y 14 segundos.

Y por el lado de la rama femenina internacional, el primer lugar quedó en poder de Verónica Loleo (Kenia), con una marca de 1 hora, 6 minutos y 58 segundos. Luego se ubicaron Ftaw Zeray Bezabh (Etiopía), con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 7 segundos, y Catherine Reline Amanong’ole (Kenia), con 1 hora, 7 minutos y 13 segundos.

La marplatense Florencia Borelli fue la mejor argentina: recorrió el circuito un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 21 segundos. Así, batió el récord sudamericano y nacional de esta distancia.

El circuito llevó a los atletas por los bosques de Palermo y los barrios del norte y centro de la ciudad de Buenos Aires, antes de regresar al punto de partida, en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. El trazado fue certificado y homologado por la World Athletics.

Noticia en desarrollo