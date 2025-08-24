Media Maratón de Buenos Aires: ganó el ugandés Jacob Kiplimo y marcó un récord

Se impuso en los 21 kilómetros con un tiempo de 58 minutos y 29 segundos. Participaron más de 27.000 corredores de 30 países. Laureano Rosa fue el mejor argentino en la prueba atlética más convocante de América Latina.
El ugandés Jacob Kiplimo se impuso este domingo en la Media Maratón de Buenos Aires y logró romper el récord del circuito de 21 kilómetros, gracias a un tiempo de 58:29 minutos. Detrás se ubicaron Seifu Tura Abdiwak, de Etiopía, con un registro de 59 minutos y 56 segundos, y el keniano Vincent Nyamongo, con 59 minutos y 57 segundos.
Más de 27.000 corredores participaron de la Media Maratón de Buenos Aires, que volvió a convertirse en la prueba atlética más convocante de América Latina. Este año, la competencia tuvo un récord de inscriptos de más de 30 países y la presencia de figuras del atletismo de élite internacional.
Por el lado de los argentinos, el podio masculino quedó conformado de la siguiente manera: Laureano Rosa se consagró campeón nacional con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 8 segundos. Lo siguieron Manuel Córsico, que completó el recorrido en 1 hora, 5 minutos y 1 segundo; y Nahuel Di Leva, que registró 1 hora, 5 minutos y 14 segundos.
Y por el lado de la rama femenina internacional, el primer lugar quedó en poder de Verónica Loleo (Kenia), con una marca de 1 hora, 6 minutos y 58 segundos. Luego se ubicaron Ftaw Zeray Bezabh (Etiopía), con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 7 segundos, y Catherine Reline Amanong’ole (Kenia), con 1 hora, 7 minutos y 13 segundos.
La marplatense Florencia Borelli fue la mejor argentina: recorrió el circuito un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 21 segundos. Así, batió el récord sudamericano y nacional de esta distancia.
El circuito llevó a los atletas por los bosques de Palermo y los barrios del norte y centro de la ciudad de Buenos Aires, antes de regresar al punto de partida, en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. El trazado fue certificado y homologado por la World Athletics.
