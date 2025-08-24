Torneo Clausura: Racing fue goleado por Argentinos Juniors y quedó anteúltimo de su zona

El equipo de Gustavo Costas comenzó ganando a los 26 minutos del primer tiempo con un tanto de Tomás Conechny, quien había ingresado instantes antes por Santiago Solari (debió salir por molestias en su rodilla derecha). Agustín García Basso rechazó en mitad de cancha y sin querer terminó metiendo el balón dentro del área, donde el punta anticipó al Ruso Rodríguez y mandó el balón a la red.

Sin embargo, Argentinos reaccionó rápido y dos minutos después igualó las acciones. Gabriel Arias cortó un centro desde la derecha, pero chocó con un jugador de su equipo que le hizo soltar el balón. Le quedó a Alan Lescano, quien aprovechó y le dio de primera, "rompiendo" el arco. Y así, 1-1, se fueron al descanso en el estadio Diego Armando Maradona.

Argentinos salió con todo al complemento y se lo llevó por delante a Racing. Hernán López Muñoz, sobrino nieto del Diego, puso el 2-1 a favor del local a los cinco minutos de la segunda etapa. Tras una genialidad de Alan Lescano, el delantero cabeceó de frente a Gabriel Arias y su remate superó al arquero.

Matías Giménez, a los 15 minutos, marcó el 3-1 a favor de Argentinos con un muy buen remate de media distancia. Y, Nicolás Oroz, a los 25', convirtió el triunfo en goleada y también liquidó la historia en un contraataque letal. De esta manera, Argentinos transformó un partido que comenzó complicado en una fiesta con toda su gente.

Tras este triunfo, el Bicho se encuentra séptimo, en zona de clasificación, en la Zona A con ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. Por su parte, Racing quedó anteúltimo con esta caída con apenas cuatro unidades, tras un mal arranque con una victoria, una igualdad y cuatro derrotas.