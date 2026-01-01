El entrenador de la Selección de España opinó de Lionel Messi y palpitó la Finalissima

"Más allá de testear el potencial del campeón de Europa y el de América, lo que me interesa es estar en otra final y tener la opción de ganar otro título”, inició el entrenador de la Selección de España sobre la Finalissima, que se disputará el viernes 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar.

Y contó su admiración por Leo: “Es de esos jugadores que no deberían acabarse nunca. Igual que Cristiano Ronaldo. Son fantásticos. Sea cual sea el estado de forma de Messi en la Finalissima o en el Mundial es de los jugadores que puede marcar la diferencia con un solo detalle”.

Por otro lado, el ex entrenador del Alavés y las divisiones menores de La Roja dio sus candidatos al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: “Podemos ser campeones del mundo y vamos a pelear por serlo, aunque también hay otras que lo van a intentar. No se va a quedar fuera ninguna de las buenas, como Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Portugal o Marruecos".

Además, De la Fuente afirmó que “no ha habido otro mundial con un abanico de candidatos tan buenos como habrá en el siguiente” y advirtió: “Hay países exóticos que van a demostrar sus avances, como es el caso de Cabo Verde”. Sí, en España es tan tan ansiosos como en Argentina por disputar el encuentro entre campeones.