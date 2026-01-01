Sorpresa: Racing está negociando la llegada de Valentín Carboni

La figura del presidente de la Academia resulta determinante, gracias al vínculo histórico y profesional que mantiene con el club italiano. Por su parte, el juvenil de 20 años ya manifestó su firme deseo de sumarse al plantel de Gustavo Costas para relanzar su carrera profesional.

La posibilidad de sumar rodaje en uno de los grandes equipos del fútbol argentino y con gran actualidad continental seduce al jugador, quien busca recuperar el brillo que lo llevó a la Selección Argentina, justo a pocos meses de que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La dirigencia de Racing tiene optimismo y se espera que el arribo del campeón de la Copa América 2024 pueda confirmarse en las próximas horas. En ese marco, la operación por el joven se realizaría mediante un préstamo. No obstante, Racing no está solo en la carrera: dos equipos de la Serie A también quieren a Carboni.

¿Qué falta para que se concrete la llegada de Carboni a Racing? Primero tiene que pasar que rescinda su vínculo con Genoa, lo que no será una traba y después que la Academia e Inter deben terminar de resolver si el préstamo es por seis meses o un año.

Durante la actual temporada, el volante surgido de las inferiores de Lanús participó en 15 encuentros entre Serie A y Copa Italia, logrando anotar en una sola ocasión. Su falta de continuidad es evidente, ya que apenas integró la alineación titular en seis oportunidades.