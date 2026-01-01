Un grupo de hinchas de Gimnasia quemó un muñeco de Claudio Tapia en La Plata

En la madrugada de este primer día del 2026, los hinchas de Gimnasia, que se hacen llamar "Los pibes de la 68", quemaron el muñeco de Claudio Tapia en el barrio Villa Progreso. La obra, que fue realizada en la zona de 124 y 68 a pocas cuadras de La Plata, logró los rasgos faciales del presidente de la AFA y le agregaron dos maletas en medio de la polémica por corrupción.

Por otro lado, los hinchas de Gimnasia cantaron contra la AFA en medio de la quema, en un momento lleno de festejo y desahogo. Más allá de que su clásico rival y su presidente, Estudiantes y Juan Sebastián Verón, estuvieron en guerra durante todo el año con el presidente del ente que regula el fútbol argentino, los fanáticos del Lobo están descontentos con su conducción de la AFA.

De esta manera, Tapia y la AFA parecerían no tener mucho apoyo en La Plata. De hecho, Juan Sebastián Verón compartió un extenso balance en sus redes sociales del 2025 en el que se refirió al conflicto que tuvo con la AFA. "Fue un año de lucha, de aprendizaje y de trascendencia", destacó en sus redes sociales.

Acto seguido, la Brujita reconoció: "Una lucha que no fue individual, sino colectiva. Nuestra lucha como club, nuestra identidad, ese sentido de pertenencia que nace de las raíces y se sostiene con valores: ser dignos, no claudicar, usar armas nobles, querer ser mejores todos los días y no permitir nunca que nos pisen la cabeza".

image