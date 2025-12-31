Dinero del Mundial: investigan a la AFA y la Selección Argentina por USD 40 millones en premios

El cobro de los premios se habría concretado en febrero de 2023, cuando la brecha entre el dólar oficial y el blue rondaba el 100%. En ese contexto, surgió la duda de si los jugadores recibieron el pago en pesos al tipo de cambio oficial mientras los dólares permanecían en el exterior, generando una diferencia cambiaria significativa.

TN 40 Millones Conmebol y FIFA

En la City porteña circulaban rumores sobre supuestas facilidades del gobierno para acceder a dólares baratos, y varios funcionarios clave de ese momento desaparecieron de los lugares que solían frecuentar.

Más irregularidades dentro de la AFA

Se detectaron movimientos de más de 40 millones de dólares desde la empresa TourProdEnter LLC, vinculada a la AFA, hacia sociedades fantasmas en Florida sin actividad ni empleados.

La investigación detectó que Faroni distribuyó los fondos entre cuatro bancos: USD 146 millones en Bank of America, USD 72,4 millones en Synovus, USD 41 millones en Citibank y el resto en JP Morgan. Al menos USD 42 millones fueron desviados a cuatro sociedades fantasmas en Florida sin actividad comercial ni empleados: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC.

TourProdEnter, controlada por Javier Faroni y Erica Gillette, gestionaba los ingresos de la Selección Argentina en el exterior, incluyendo sponsors, derechos de televisión y amistosos. Parte de los fondos también se enviaron a un agente financiero en Uruguay y se destinaron a gastos de lujo como yates, autos, aviones privados y residencias.

Los titulares de las sociedades fantasmas son argentinos con empleo formal, beneficiarios de planes sociales o con causas judiciales, y algunos familiares de autoridades de la AFA recibieron fondos. La investigación señala que muchos gastos coincidían con actividades oficiales de la Asociación.

Pese a ello, ni Claudio “Chiqui” Tapia, ni su mano derecha, Pablo Toviggino, pero sí, por ejemplo, el nombre de la esposa de Toviggino como receptora de fondos y una sociedad anónima en la que su hermano, Darío Toviggino, aparece como accionista.