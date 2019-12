“Román se tiene que acordar que mi papá lo trajo. Si mi papá volviera a tierra, a Jorge lo agarraría del cogote", soltó Leandro Pompilio, quien forma parte de la lista del oficialismo, con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

"Román dividió al hincha"

Más tarde, Leandro Pompilio apuntó nuevamente a Riquelme y lanzó: “Román dividió al hincha y eso es lo que duele. Se tendría que haber quedado al margen. Lo escucho y lo desconozco. Como simpatizante, no me siento identificado”.

Y enseguida, se refirió a la relación que tenía su papá con Riquelme: “Le tenía mucho respeto y no creo que hubiera hecho nada, pero si no lo respetaba no tengo dudas de que lo echaba. Riquelme es ídolo, pero no el único que tiene esta institución. No es que es él o se termina el mundo”.

Para cerrar, Leandro Pompilio sentenció: “Román se olvida que Macri lo llevó al club y que si no lo hubiera hecho a lo mejor ni jugaba en Boca. Mi papá no le tenía confianza a Ameal. No conocía ni los nombres de los jugadores. Por querer hacerse cargo de todo, terminó así. Este mundo te absorbe”.