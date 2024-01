"Gracias a Dios que me puso adelante de todos ustedes. Le quiero mandar un abrazo al camarógrafo, el "Salta" Rodríguez, que fue quien capturó el momento, y a toda la gente que compartió, a la de Unión (rival del Sabalero), que me votaron, y a todos los fans de Argentina que hicieron posible esto, gracias", dijo emocionado. "A mi familia, que siempre apoyó, a mis hijas, gracias a todos. Aguante Colón y que viva el fútbol", completó su breve pero sentido discurso tras recibir el galardón.

Porque Hugo Daniel Iñiguez ganó el premio #TheBest a Mejor Hincha

La secuencia corresponde al empate 1-1 del 21 de mayo de 2023 entre el recién descendido Colón y Barracas Central. La cámara de televisión de TNT Sports, señal encargada de la transmisión de dicho encuentro, capturó el momento en que este fanático le daba la mamadera a Tiziano, su hijo de sólo dos meses en ese entonces.

La FIFA lo nominó para la categoría de Mejor Hincha de los premios The Best, donde en la última edición lo había ganado la hinchada argentina por la movilización durante el Mundial de Qatar. “Nunca lo esperaba. Fue una locura inmensa. No teníamos palabras en el momento que nos enteramos. Pensábamos que era una broma, pero cuando recibimos los llamados y nos avisaban que era real, fue una locura. Poder representar a todo el pueblo Sabalero me hace muy feliz”, comentó Iñíguez tiempo después en diálogo con TNT Sports.

¡#COLÓN PRESENTE EN LOS PREMIOS THE BEST DE FIFA!



¡Queremos contarles que Toto Iñiguez está nominado al Premio The FIFA Fan Award 2023!



Para votarlo, entrá a https://t.co/bH5h6Knbae, create una cuenta y elegí la opción 1.



¡De Santa Fe al mundo! #TheBest #FIFA

Tiziano nació el 31 de marzo de 2023 y en el momento que las cámaras lo captaron tenía apenas dos meses. “Desde que tengo noción, mi viejo me trajo la primera vez y después quería venir a todos los partidos. Ser Sabalero es herencia, familia y tradición”, expresó el hincha en la misma entrevista.

A su vez, su pareja Fernanda explicó el detrás de escena de ese momento que recorrió el mundo: “Yo estaba al lado de ellos. Entramos al entretiempo y se lo di para que le diera la leche, porque aparte estaba cansada de los brazos y justo lo engancharon a él, pero estaba al lado”. Sobre la nominación, contó: “Primero, no creíamos. Hasta que él se fue a trabajar y a mí me explotaba el celular. Ahí empecé a caer, realmente”.

GD6WBQOXAAAhmu2.jpg Hugo Daniel Iñíguez, el mejor hincha del mundo.

Hugo Daniel Iñíguez ya había recibido un regalo especial por parte de Facundo Garcés, uno de los referentes del equipo que en ese entonces dirigía Néstor 'Pipo' Gorosito: una camiseta firmada.

Según el sitio oficial de la FIFA, el momento protagonizado por el seguidor “captó el deseo por transmitirle a su hijo el amor por los colores del club desde pequeño”.

Sus competidores en la terna eran Miguel Ángel, un seguidor de Millonarios de Colombia que cumplió su última voluntad al conocer al plantel del primer equipo antes de que le practicaran la eutanasia a causa de una enfermedad, y Fran Hurndall, que recorrió 1.000 kilómetros desde Gold Coast hasta Sydney con un balón en sus pies. Este reto tuvo como objetivo “servir de inspiración a mujeres y niñas del deporte”.