La AFA habilitó a Marcelo Moretti a regresar como presidente de San Lorenzo

Con lo expuesto desde AFA el presidente está en condiciones de terminar la licencia que había pedido y habrá que ver cuándo decide volver a San Lorenzo (y los movimientos consecuentes en el club) luego de todos los ida y vuelta que se vinieron dando hace ya largas semanas.

El Tribunal de Ética de San Lorenzo había pedido la destitución de Moretti a su cargo de presidente y a su expulsión como socio. Estos temas se iban a tratar en una reunión de CD que no se terminó llevando a cabo por intervención de la AFA, que había amenazado con graves sanciones a la institución porque el caso ya venía siendo investigado por la entidad madre del fútbol argentino.

Ante esta situación, la Comisión Directiva de San Lorenzo deberá analizar los pasos a seguir. Todavía no está claro si decidirán renunciar o se mantendrán en el cargo en caso de que Moretti decida volver. Por ahora, desde el lado del presidente hay silencio.

image

Desde ya, los hinchas de San Lorenzo están molestos con la decisión de la AFA y están firmes en que no vuelva a ser presidente del club. De acuerdo al artículo 50 inciso D, se le puede solicitar a la CD el tratamiento de un tema si se juntan 5.000 firmas de socios. El pasado sábado, de 14 a 18, los miembros de la agrupación Encuentro Sanlorencista se hicieron presentes en la esquina de San Juan y Boedo para invitar a los cuervos a poner el gancho...

En esa primera jornada de la movida recolectaron 521 firmas y ya avisaron que continuarán poniendo puntos de encuentros durante los próximos días en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y también en los próximos tres partidos.

Por su parte, Julio Lopardo, vicepresidente de San Lorenzo que está al mando del club, había hablado sobre la situación de Moretti en la previa al partido frente a Vélez. “Yo creo que en general San Lorenzo está incómodo, es una situación que hay que definirla y por eso estoy pidiendo que se defina", resaltó.

Y apuntó contra Moretti: "O renuncia Moretti o que se haga cargo del club. Yo pertenezco a otra época. Es una situación que hay que definirla y por eso estoy pidiendo que se defina. Creo que va a ser lo mejor para todos. Yo en reiteradas oportunidades pedí la renuncia o que todo esto se defina: llegó el momento de aclararlo".