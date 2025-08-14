Los 11 de Boca que probó Miguel Ángel Russo pensando en Independiente Rivadavia

El experimentado entrenador realizó en la práctica de este jueves cambios en el equipo, que quedó con varias ausencias importantes, con el objetivo inmediato de poner fin a la mala racha de 12 partidos sin triunfos teniendo en cuenta todas las competencias.

Para empezar, Russo no enfrentó titulares contra suplentes como hace habitualmente, si no hizo un mix y la ofensiva titular fue separada de la defensiva titular y se enfrentaron en cancha. Nicolás Figal y Ayrton Costa recuperaron espacios en la zaga central tras superar sendas lesiones. Ambos fueron ubicados en el esquema principal y se perfilan como reemplazantes de Rodrigo Battaglia y Marco Pellegrino. Y Frank Fabra y Barinaga fueron a los costados defensivos.

El armado del mediocampo fue otra de las prioridades tácticas para Miguel Ángel Russo. Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel, expresó recientemente que se sintió sin el respaldo necesario en el centro del campo, situación que escuchó el técnico y metió mano.

Milton Delgado acompañó a Paredes, en tanto que ayer miércoles lo había hecho Battaglia, reflejando un proceso de búsqueda para definir quién será el socio ideal del volante argentino en el encuentro ante Independiente Rivadavia, en el necesita que empiece a mejorar el rendimiento de este sector.

La práctica también sirvió para que jugadores como Cavani, Merentiel y Zeballos sumaran minutos competitivos ante las presiones por su andar irregular. Por otro lado, la sorpresa estuvo dada en las ausencias de Lucas Blondel y Kevin Zenón, este último tras su pedido de ser transferido.

Los equipos que dispuso Miguel Ángel Russo fueron: Equipo A: Agustín Marchesin; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Alan Velasco, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Agustín Martegani; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Equipo B: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Pese a las pruebas y aún con varios días por delante, el probable equipo de Boca para visitar Mendoza formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Alan Velasco; y Edinson Cavani.