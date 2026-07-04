El historial de Argentina con Egipto, rival en los octavos de la Copa del Mundo

La Albiceleste tuvo pocos cruces contra los egipcios y nunca lo enfrentó por la máxima cita. Acá, los números de este particular enfrentamiento.
Argentina ya dejó atrás la sufrida clasificación frente a Cabo Verde y ahora tendrá un desafío inédito en los octavos de final del Mundial 2026. El próximo martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), la Albiceleste enfrentará por primera vez a Egipto en una Copa del Mundo, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.
Si bien será el estreno entre ambos en un Mundial, hay un historial y favorece claramente a la Albiceleste. En la categoría mayor hubo apenas dos enfrentamientos y ambos terminaron con victorias argentinas. El primero fue en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, cuando hubo goleada argentina 6-0 a los africanos, mientras que el segundo llegó el 26 de marzo de 2008, en un amistoso disputado en El Cairo, con triunfo por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.
El antecedente más reciente se produjo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021. Allí, la Selección Sub 23 se impuso por 1-0 en la fase de grupos con un tanto de Facundo Medina, uno de los futbolistas que integra el plantel argentino en este Mundial.
La superioridad argentina también se refleja en las categorías juveniles. En el Mundial Sub 20, la Albiceleste goleó 7-1 a Egipto en 2001, volvió a imponerse por 2-1 en los octavos de final de la edición 2003, ganó 2-0 en la fase de grupos del torneo de 2005 con un gol de Lionel Messi y derrotó 2-1 al conjunto africano en los octavos de final de 2011. A esos antecedentes se suma el triunfo por 1-0 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
En total, Argentina y Egipto se enfrentaron en siete oportunidades entre la selección mayor y las categorías juveniles, con siete triunfos de la Albiceleste, 22 goles a favor y apenas tres en contra. Ese pleno de victorias ilusiona a los dirigidos por Lionel Scaloni en la previa de un partido histórico, aunque el del martes tendrá un condimento especial: será el primer cruce entre ambos en una Copa del Mundo y con un lugar en los cuartos de final en juego.
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