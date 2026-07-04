El historial de Argentina con Egipto, rival en los octavos de la Copa del Mundo

Si bien será el estreno entre ambos en un Mundial, hay un historial y favorece claramente a la Albiceleste. En la categoría mayor hubo apenas dos enfrentamientos y ambos terminaron con victorias argentinas. El primero fue en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, cuando hubo goleada argentina 6-0 a los africanos, mientras que el segundo llegó el 26 de marzo de 2008, en un amistoso disputado en El Cairo, con triunfo por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.