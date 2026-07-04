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Comienzan los octavos de final del Mundial 2026: los partidos de este sábado 4 de julio

La nueva fase empezará con dos encuentros. Desde las 14 hora argentina, Canadá enfrentará a Marruecos. Y a partir de las 18, Paraguay irá por otro golpe histórico contra Francia.

El Mundial 2026 pondrá en marcha una nueva fase este sábado 4 de julio. Los octavos de final darán inicio con dos partidos: Canadá-Marruecos y Francia-Paraguay. Aquí, todos los detalles en la previa de ambos encuentros.

Canadá-Marruecos

Los canadienses vienen de eliminar a Sudáfrica en el final del partido, mientras que los marroquíes eliminaron a Países Bajos por penales.

Posibles formaciones

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Hora argentina: 14.

TV: D Sports.

Árbitro: Michael Oliver.

Estadio: Houston Stadium.

Canad&aacute; viene de ganarle a Sud&aacute;frica en los 16avos del Mundial.

Canadá viene de ganarle a Sudáfrica en los 16avos del Mundial.

Francia-Paraguay

Les Bleus, uno de los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, vienen de superar a Suecia 3 a 0. Del otro lado, la Albirroja llegará entonada por su histórico triunfo contra Alemania por penales.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Hora argentina: 18

TV: TyC Sports

Árbitro: Ilgiz Tantashev

Estadio: Filadelfia Stadium

La Paraguay de Gustavo Alfaro ir&aacute; por otro golpe hist&oacute;rico.

La Paraguay de Gustavo Alfaro irá por otro golpe histórico.

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