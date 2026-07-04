Comienzan los octavos de final del Mundial 2026: los partidos de este sábado 4 de julio

La nueva fase empezará con dos encuentros. Desde las 14 hora argentina, Canadá enfrentará a Marruecos. Y a partir de las 18, Paraguay irá por otro golpe histórico contra Francia.
El Mundial 2026 pondrá en marcha una nueva fase este sábado 4 de julio. Los octavos de final darán inicio con dos partidos: Canadá-Marruecos y Francia-Paraguay. Aquí, todos los detalles en la previa de ambos encuentros.
Los canadienses vienen de eliminar a Sudáfrica en el final del partido, mientras que los marroquíes eliminaron a Países Bajos por penales.
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.
Hora argentina: 14.
TV: D Sports.
Árbitro: Michael Oliver.
Estadio: Houston Stadium.
Les Bleus, uno de los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, vienen de superar a Suecia 3 a 0. Del otro lado, la Albirroja llegará entonada por su histórico triunfo contra Alemania por penales.
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.
Hora argentina: 18
TV: TyC Sports
Árbitro: Ilgiz Tantashev
Estadio: Filadelfia Stadium
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