Comienzan los octavos de final del Mundial 2026: los partidos de este sábado 4 de julio

Hora argentina: 14.

TV: D Sports.

Árbitro: Michael Oliver.

Estadio: Houston Stadium.

Canadá viene de ganarle a Sudáfrica en los 16avos del Mundial.

Francia-Paraguay

Les Bleus, uno de los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, vienen de superar a Suecia 3 a 0. Del otro lado, la Albirroja llegará entonada por su histórico triunfo contra Alemania por penales.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Hora argentina: 18

TV: TyC Sports

Árbitro: Ilgiz Tantashev

Estadio: Filadelfia Stadium