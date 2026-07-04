Mirtha Legrand, ilusionada con la Selección: "Vamos a llegar a la final del Mundial"

Por otro lado, Mirtha, quien la rompió en una publicidad con Scaloni, contó: "El profe Scaloni es amoroso, simpático, muy cariñoso. Amoroso de entrada, me saludó como si nos conociéramos de toda la vida". Y, consultada si llegamos a la final de la Copa del Mundo, expresó: "Sí, sí, estoy segura que llegamos a la final".