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Mirtha Legrand, ilusionada con la Selección: "Vamos a llegar a la final del Mundial"

La Chiqui declaró su confianza plena en la Scaloneta, contó que "le daría un beso en cada mejilla" a Messi y reveló que "sufro más" con Racing más allá del duelo con Cabo Verde.

Tras la clasificación sufrida de Argentina a octavos de final después de vencer 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue en Miami, Mirtha Legrand expresó públicamente su confianza plena en la Scaloneta: "Vamos a llegar a la final del Mundial". Sí, la Chiqui, quien realizó hace poco una publicidad con Lionel Scaloni, le tiró buenas vibras al equipo.

"Fantástico. Escuché que le están haciendo muchas criticas, pero ellos jugaron también muy bien, pero ganó la Argentina", expresó Legrand sobre la clasificación de Argentina ante Cabo Verde. "¿Sufre más con la Selección o con Racing?", le consultó un periodista de Super Deportivo de Radio Mitre. "Noo, con Racing (risas)", no dudó la diva.

¿Y sufrió? "Muchísimo, muchísimo, pero el Rey triunfó", respondió y describió brevemente cómo observa a Messi: "Lo veo muy bien, es el que mejor juega, el que está más atento a todo" y hasta contó: "Le daría un beso en cada mejilla para agradecerle todo lo que nos brinda".

Por otro lado, Mirtha, quien la rompió en una publicidad con Scaloni, contó: "El profe Scaloni es amoroso, simpático, muy cariñoso. Amoroso de entrada, me saludó como si nos conociéramos de toda la vida". Y, consultada si llegamos a la final de la Copa del Mundo, expresó: "Sí, sí, estoy segura que llegamos a la final".

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