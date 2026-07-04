Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver a la Selección argentina ante Egipto

Quienes opten por contratar un paquete turístico deberán afrontar un desembolso mayor. Las propuestas disponibles parten desde los US$2.887, equivalentes a unos $5,4 millones por persona, e incluyen vuelo y alojamiento en hoteles de cuatro estrellas.

Para los viajeros que prefieren organizar el viaje por cuenta propia, el alquiler de departamentos temporarios representa una alternativa más flexible. En la zona cercana al Mercedes-Benz Stadium pueden encontrarse propiedades desde $611.608 por tres noches, a poco más de un kilómetro del estadio.

El estadio Mercedes Benz de Atlanta donde Argentina enfrentará a Egipto.

La alta expectativa generada por la campaña del seleccionado argentino también se refleja en el mercado inmobiliario temporal. Muchos hinchas reservaron alojamientos con anticipación, incluso antes de que se confirmara el pase a octavos de final, aprovechando tarifas inferiores a los US$300 por noche.

Según un informe de Airbnb, Argentina es actualmente el principal país de origen de las reservas internacionales en Atlanta y Miami vinculadas al Mundial 2026. La plataforma indicó que la mayoría de los viajeros argentinos se desplaza en grupos de hasta cuatro personas.

Con el partido frente a Egipto cada vez más cerca, la disponibilidad de vuelos, hospedajes y entradas continúa reduciéndose. Quienes aún planeen viajar deberán decidir rápidamente y contemplar un presupuesto que, entre transporte, alojamiento y acceso al estadio, puede superar ampliamente los $10 millones por persona.