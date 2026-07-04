Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver a la Selección argentina ante Egipto

Los pasajes, hoteles y entradas para el partido de octavos de final muestran una fuerte demanda. Los vuelos superan los $2,4 millones y los paquetes rondan los $5,4 millones.
La clasificación del seleccionado argentino a los octavos de final del Mundial 2026 disparó la demanda de viajes hacia Estados Unidos. Los hinchas que quieran acompañar al equipo de Lionel Scaloni frente a Egipto, el próximo martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, todavía encuentran opciones disponibles, aunque con precios elevados.
Los vuelos de ida y vuelta parten desde los $2,4 millones, mientras que los paquetes turísticos con hotel incluido superan los $5,4 millones por persona. A eso se suma el costo de las entradas, que en los sitios de reventa alcanzan valores de entre US$1.795 y US$4.200, ya que los tickets oficiales de la FIFA aparecen agotados.
Entre las alternativas disponibles para viajar, Latam ofrece un itinerario con escala en San Pablo por $3.430.149,95 desde su sitio oficial. En tanto, plataformas de turismo como Despegar comercializan un recorrido similar, con escala en Lima, desde aproximadamente $2,4 millones.
American Airlines también mantiene disponibilidad con conexión en Miami. El vuelo parte el domingo por la noche, llega a Atlanta el lunes por la mañana y tiene un valor cercano a los $4.816.900 para el viaje de ida y vuelta. Por su parte, Aerolíneas Argentinas no registraba disponibilidad para llegar antes del encuentro.
Quienes opten por contratar un paquete turístico deberán afrontar un desembolso mayor. Las propuestas disponibles parten desde los US$2.887, equivalentes a unos $5,4 millones por persona, e incluyen vuelo y alojamiento en hoteles de cuatro estrellas.
Para los viajeros que prefieren organizar el viaje por cuenta propia, el alquiler de departamentos temporarios representa una alternativa más flexible. En la zona cercana al Mercedes-Benz Stadium pueden encontrarse propiedades desde $611.608 por tres noches, a poco más de un kilómetro del estadio.
La alta expectativa generada por la campaña del seleccionado argentino también se refleja en el mercado inmobiliario temporal. Muchos hinchas reservaron alojamientos con anticipación, incluso antes de que se confirmara el pase a octavos de final, aprovechando tarifas inferiores a los US$300 por noche.
Según un informe de Airbnb, Argentina es actualmente el principal país de origen de las reservas internacionales en Atlanta y Miami vinculadas al Mundial 2026. La plataforma indicó que la mayoría de los viajeros argentinos se desplaza en grupos de hasta cuatro personas.
Con el partido frente a Egipto cada vez más cerca, la disponibilidad de vuelos, hospedajes y entradas continúa reduciéndose. Quienes aún planeen viajar deberán decidir rápidamente y contemplar un presupuesto que, entre transporte, alojamiento y acceso al estadio, puede superar ampliamente los $10 millones por persona.
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