El motivo por el cual Alejandro Garnacho podría jugar el Mundial Sub 20

La Selección quiere contar con Alejandro Garnacho para el Mundial Sub 20. Aunque en Manchester United no tienen ganas de cederlo, Javier Mascherano no lo descarta.

Uno de los nombres que más expectativa genera a futuro en el fútbol argentino es el de Alejandro Garnacho. Javier Mascherano, DT de la Selección Argentina Sub 20 desea, al igual que todos los hinchas, que el joven crack pueda disputar el Mundial Sub 20, pero en Manchester United no la hacen fácil. Sin embargo, todavía no está descartado.