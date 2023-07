Lo llamativo del caso no fue los goles que hizo el rosarino sino a un particular festejo que hizo tras abrir el marcador. A los ocho minutos, luego de una asistencia precisa de Sergio Busquets, Messi quedó mano a mano con el arquero Brad Guzan, definió de zurda al poste y, en el rebote, no perdonó con su pierna derecha.

1GolMessi.mp4 Messi definió de zurda al poste y, en el rebote, no perdonó.

En la celebración, el astro argentino se paró repentinamente, apuntó al sector VIP donde se ubica su familia que está pegado al campo de juego y levantó su brazo haciendo un gesto particular con una expresión seria que luego cambió por una sonrisa al ver la reacción de sus hijos.

gpmUWW7Ol0q_afAi.mp4 Messi convirtió dos goles en el triunfo de Inter Miami y en el primero estrenó un nuevo festejo.

A partir de ese momento, los usuarios comenzaron a inundar las redes sociales generando un debate al intentar descifrar a quién estaba imitando: algunos aseguraron que Leo recordó el gesto del popular personaje de The Avengers, Thor, cuando busca que su martillo llegue a su mano derecha. Algunos también plantearon que el gesto buscaba simular algún gesto de Iron Man, otro de los populares integrantes de las filas de Marvel.

Otros sostienen que el festejo está ligado al villano de Star Wars, “Darth Vader”. En cambio, otros de los personajes con lo que se lo vinculó fue Goku, de la serie animada Dragon Ball. La realidad es que hasta que el mismo Lionel Messi no cuente en quién está inspirado su nuevo festejo, seguirán las especulaciones.

F1-r5wjXoAAlWae.jpg El nuevo festejo de Messi es cine.

Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami

Inter Miami aguarda a que se defina lo que ocurra en el Grupo Sur 2. Dos equipos de la MLS, Orlando City y Houston Dynamo, pueden enfrentarse a la franquicia de Messi y la fecha prevista para el encuentro de los 16avos de final es entre el 2 y el 5 de agosto.

A la fase de eliminación directa pasan los dos mejores de cada zona, que son 15 en total y hay 3 equipos en cada una, De esta manera, habrá 30 competidores por el título.

Los octavos de final se disputarán entre el 6 y 8 de agosto; los cuartos de final, entre el 11 y 12 de ese mes; las semifinales, el martes 15 de agosto; y la final, el sábado 19.