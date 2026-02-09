AFA publicó los audios del VAR de la roja a Fausto Vera en la goleada de Tigre a River

El sistema de videoarbitraje, con Yamil Possi como principal y Bryan Ferreyra como asistente, decidió no intervenir en la decisión del árbitro, que alegó ver una patada de Fausto Vera en la cabeza de un futbolista de Tigre. Los audios muestran que coincidieron en que hubo un punto de contacto.

Sin embargo, en las imágenes que revisaron esto no llega a verse con claridad, lo que siembra la duda de por qué no llamaron al referí para que diera un segundo vistazo a la jugada. La expulsión no hizo más que acrecentar las falencias del Millonario, que no podrá contar con uno de sus refuerzos para su choque del jueves contra Argentinos en La Paternal por la suspensión que trae la expulsión.

Por este motivo, Marcelo Gallardo está evaluando el reemplazante del ex Corinthians, siendo Giuliano Galoppo y Kevin Castaño los principales candidatos a ocupar su lugar, dos perfiles distintos que podrían ser titulares en un equipo que necesita levantarse después de un papelón histórico en el Monumental.