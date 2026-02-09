Falta imaginaria y gol de tiro libre del hijo del Chiqui Tapia en el triunfo de Barracas

Tras el cobro de una falta inexistente, Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, marcó de tiro libre en la victoria 2 a 0 del Guapo ante Gimnasia por la cuarta fecha del torneo.
Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, marcó de tiro libre en la victoria 2 a 0 de Barracas Central sobre Gimnasia de La Plata después del cobro de una falta inexistente. Kevin Jappert, a los 35 minutos de juego, abrió el marcador mientras que el tanto del capitán, a los 14 minutos del complemento, sentenció la historia en el estadio Chiqui Tapia.
Facundo Bruera, delantero del local, controló un pase de Rodrigo Insúa sobre el costado izquierdo y recibió un leve -casi imposible de ver- toque de Ignacio Miramón, quien apenas un minuto antes le había pegado una fuerte patada a Gonzalo Maroni con la que se ganó la amarilla.
El punta del Guapo siguió con la pelota en sus pies, a los segundos perdió el mismo contra la marca de Alexis Steimbach y Darío Herrera sorprendió al decidir retroceder la acción y pitar tiro libre para el local. Todo esto sin haber realizado el gesto de haber otorgado la ley de la ventaja, algo que despertó el enojo del propio Steimbach.
Para colmo para Gimnasia, desde una distancia importante, Iván Tapia, quien se hizo cargo de la pelota parada, metió un fuerte zurdazo con el que sorprendió a un mal posicionado Nelson Insfrán para así poner el 2 a 0 final del encuentro. Es el primer gol del capitán del equipo en esta nueva temporada.
Barracas Central logró su primer triunfo en el campeonato después de dos empates y una derrota y llegó a los cinco puntos en la Zona B del Torneo Apertura. Gimnasia estuvo lejos de su rendimiento en otras fechas, se quedó con seis unidades y llegará golpeado al clásico de La Plata contra Estudiantes que se llevará a cabo el domingo, desde las 17, en el Bosque.
