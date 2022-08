El primer entrenamiento de Agustín Rossi en conflicto con Boca

Tras no haber llegado un acuerdo entre Agustín Rossi y Boca para extender el contrato y las declaraciones cruzadas entre las partes, el arquero entrenó y atajó para los titulares.

Hay un fuerte conflicto entre Agustín Rossi y Boca. El arquero no se siente valorado por la dirigencia, porque no tuvo ningún reconocimiento con él cuando llegó a los 100 partidos con el club ni le elevaron el sueldo como dijeron tras su gran 2021. Y la directiva con el arquero porque no aceptó la propuesta de renovación que le hicieron y sienten que les debe su banca para que sea el arquero titular después de la salida de Esteban Andrada cuando todos pedían traer a uno experimentado. Además, tras no haber acuerdo para extender el vínculo, Jorge Ameal salió con todo y declaró que "aparecieron con otra propuesta en la cual no estamos de acuerdo en quebrar al club" y Miguel González, representante del arquero, que dio a entender que ellos son mentirosos.