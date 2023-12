El próximo entrenador de Racing está entre dos nombres

El máximo candidato a ser el próximo DT de la Academia es Gustavo Costas, con pasado en el club como futbolista -fue parte del equipo dirigido por Alfio Basile que conquistó la Supercopa en 1988 tras vencer en la final a Cruzeiro-, y con dos etapas como entrenador (1999-2000 y 2007). La otra alternativa es Gustavo Quinteros, con presente en Colo Colo y que sonó en dos ocasiones para arribar a Independiente.

quinteros_862x485.webp Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo.

¿Por qué corre con ventaja Costas? Por tres razones: la identificación con el club, no solo por su pasado sino porque es fanático y ya ha expresado que su sueño es volver a Racing -de hecho, rechazó ofertas esperando por la Acadé-; es el favorito de los hinchas, y ya tuvo una reunión con Víctor Blanco.

El entrenador argentino de 60 años, libre tras su breve etapa en la Selección boliviana, tuvo un encuentro con el presidente y con el ahora ex manager Capria hace casi un mes, en el que presentó su proyecto deportivo y exhibió un análisis exhaustivo sobre los últimos partidos del club, el plantel, las fortalezas y debilidades, y las zonas a reforzar.

Si bien en ese encuentro Costas dejó una buena impresión en Blanco, no era la primera opción. Pero en ese entonces, la dirigencia barajaba otras alternativas que se han ido cayendo, Capria seguía en el club y prefería buscar por otros lados, y hasta no se descaraba que Sebastián Grazzini sea ratificado, algo que finalmente no sucedió.

gustavo costas.jfif Gustavo Costas, principal apuntado a dirigir Racing.

"Estoy esperando una respuesta, Dios quiera que pueda ser yo. Le dije esto a Blanco: 'Si me llevan, que no sea porque me pide la gente o soy un emblema del club. Yo quiero que me lleven por el trabajo que hice en todos estos años, por todo lo que logré. Tuve 15 vueltas olímpicas y perdí seis finales. No son muchos los técnicos que lograron eso. A casi todos los equipos los metimos en Sudamericana o Libertadores. Que me lleven por todo lo que podemos dar nosotros'", dijo Costas recientemente en una entrevista.

La opinión de los hinchas no es un tema menor, teniendo en cuenta que en 2024 Racing tendrá elecciones. En ese sentido, cumplirle el deseo a la gente podría servirle a Blanco para recuperar algo de la buena imagen que ha ido perdiendo en el último tiempo. En los últimos días hasta aparecieron pasacalles en Avellaneda pidiendo por la llegada de Costas.

pasacalles-gustavo-costas_w416.webp Pasacalles pidiendo por la llegada de Costas a Racing.

Como entrenador, el ex defensor dirigió a Racing entre 1999 y 2000, y en 2007. También estuvo en Guaraní, Alianza Lima, Cerro Porteño, Olimpia, Barcelona de Ecuador, Al Nassr, Independiente Santa fe, Atlas, Al Fayha y Palestino, a nivel clubes, rubro en el que consiguió nueve títulos.

Rubén Capria rompió el silencio tras su salida de Racing

Pese a que el 'Mago' iba a seguir en su cargo, más allá del descontento de los hinchas, finalmente decidió dar un paso al costado debido a un tema personal suyo. "El deporte necesita gestionarse en base al rendimiento. Como estamos todos en la dinámica de que lo único que importa es el resultado, no termina importando el rendimiento. El rendimiento no lo conseguís cambiando de DT cada 5 partidos", dijo en diálogo con D Sports.

Sobre el sucesor de Fernando Gago, explicó: "Me parecía que el entrenador tenía que tener un perfil similar a él. Lo que había evaluado es que la figura de Anselmi se adaptaba a eso. Cuando vi que la dupla de Grazzini y Videla funcionaba bien, frenamos la búsqueda de DT". En la misma línea, aclaró que "con Gustavo Costas no tengo ningún problema" y que "mi paso al costado es para generar positivismo en la estructura".

capria racing.webp Capria dejó de ser el manager de Racing.

"A nadie le gusta salir segundo, ni tercero, ni cuarto, pero hay que valorar estar siempre peleando los torneos", aseguró el ex enganche. Y cerró, refiriéndose a las críticas de los hinchas: "Lo del 'Vago Capria' es algo simplista de gente que no sabe el trabajo que uno hace. Hay de todo. También he recibido mensajes muy lindos. No te podés enganchar en lo que se dice en el día a día".