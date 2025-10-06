El Tata Martino tiene un acuerdo de palabra para volver a dirigir en un club

Según informó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales, el Tata regresará a la Major League Soccer (MLS). La inminente llegada del entrenador al club de California se producirá menos de un año después de su salida del Inter Miami, club en el que dejó su cargo por motivos personales.

El argentino reemplazará a Steve Cherundolo, quien ya había anunciado meses atrás su decisión de terminar su vínculo al finalizar la presente temporada. De este modo, Martino sumará su tercera experiencia en la MLS: dirigió al Atlanta United (con el que ganó la MLS 2018) e Inter Miami (con el que conquistó la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024).

image

Foto: El Tata Martino besando el trofeo de la MLS en 2018, cuando lo conquistó con Atlanta United.

Los Ángeles FC no es un club más de la MLS. El equipo californiano es uno de los más poderosos y prestigiosos del fútbol estadounidense y busca pelear todo lo que juega. Actualmente, ocupa la cuarta posición en la tabla con 56 puntos y ya aseguró su presencia en los playoffs. Su palmarés incluye dos títulos de la MLS (2019 y 2022), una final de la Concachampions (2023) y una participación en el reciente Mundial de Clubes que conquistó el Chelsea.

A partir del próximo año, Martino contará con un plantel repleto de figuras internacionales. Entre los nombres más destacados se encuentran el arquero francés Hugo Lloris y el delantero surcoreano Heung-Min Son, quien llegó recientemente procedente del Tottenham. Además, dispondrá del atacante gabonés Denis Bouanga, considerado una de las máximas estrellas de la liga y actual máximo goleador del certamen junto a Messi, ambos con 24 tantos.