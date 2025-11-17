El uruguayo que encontró la camiseta de Russo se la entregó a su hijo

Desde la entrada en calor que el público se mostró muy cariñoso con el delantero del Matador. La ovación a su padre a segundos de iniciar el partido fue emocionante y la del cierre, aún más. Pero sin dudas que lo más emotivo fue la aparición de la camiseta del homenaje del pasado 18 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1990257659690250492&partner=&hide_thread=false "CUANDO ME LA ENTREGÓ SE ME PUSO LA PIEL DE GALLINA. LA QUERÍA VER, LA QUERÍA TENER, LA QUERÍA OLER"



Nacho Russo 100% EMOCIONADO luego de recibir la camiseta de Boca, homenaje a su papá, que fue encontrada en Uruguay



@ElCanaldeBoca pic.twitter.com/DLIYTBpp6e — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

La camiseta que Boca Juniors hizo volar hacia el cielo el 18 de octubre, en homenaje a Miguel Russo tras su fallecimiento, apareció 24 días después en Cañada Nieto, una localidad ubicada en Soriano que está a poco más de 100 kilómetros de La Bombonera.

Agustín Eugui, el responsable del hallazgo mientras trabajaba en el campo, fue contactado por Edinson Cavani, con quien tiene un amigo en común, y en menos de una semana tuvo un gesto emotivo.

En lugar de pensar en el valor monetario que la casaca podía tener en cualquier subasta, Eugui priorizó lo humano y entregó la camiseta a Ignacio Russo, hijo de Miguel y jugador de Tigre, que este domingo jugó como visitante frente a Boca Juniors.

camiseta russo La camiseta que Boca Juniors lanzó al cielo en el homenaje a Miguel Russo apareció en un pueblo de Uruguay.

El emotivo encuentro se dio en los pasillos de La Bombonera tras el partido, con Cavani presente, y a los dos protagonistas principales se los vio emocionados. Russo se mostró conmovido “de corazón por el gesto”. “Yo no lo puedo creer, estar al lado de tremendos jugadores. Por algo volvió la camiseta”, comentó Eugui.

"La verdad es que emocionalmente fue muy fuerte. Él estaba acá hace poquito. Yo tenía que cumplir para Tigre. Tenía que ganar para Tigre, pero no se pudo. Esto tuvo un condimento especial en la previa, pero cuando empezó el partido me enfoqué en ganar. Nosotros queríamos ganar", inició el delantero de Tigre.

Luego intentó de dejar de lado la derrota, que notoriamente lo tenía afectado. Como buen hijo de Miguelo, Nacho puso al fútbol por delante de todo, pero también se permitió el lugar para emocionarse: "Ahora veré si puedo disfrutar algo más dentro del enojo. Voy a tratar de disfrutar porque es algo que no se va a volver a disfrutar. Justo estaba Santiago, el chico que rescató la camiseta en Uruguay. Ahora lo voy a ver en el vestuario. Sé que está acá conmigo y ahora debe estar contento porque quedaron primeros".