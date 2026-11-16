Entrevista en TV: Chiqui Tapia defendió su gestión, habló de su causa judicial y de los arbitrajes

“Decían que en marzo terminábamos en cana. Cuando se acercaba el Mundial, decían que no íbamos a poder entrar a Estados Unidos. Si entrábamos, nos iban a meter presos. Después, cuando ya estábamos por viajar, dijeron que iba a entrar, pero no me iban a dejar salir”, recordó.

En ese sentido, continuó cuestionando la información que trascendió al asegurar: “Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final. Yo estaba en la final, lo más bien. Dijeron un montón de cosas y van a seguir diciendo”.

La investigación en Estados Unidos revisa contratos y movimientos de dinero vinculados con la AFA en el exterior por más de USD 300 millones. Parte de la documentación analizada surgió de la disputa judicial con el empresario Guillermo Tofoni por los derechos comerciales de la Selección.

Tapia vinculó las denuncias con ese conflicto y defendió los cambios que, según afirmó, impulsó al asumir. “Cuando me tocó asumir, la AFA estaba quebrada. Había recibido por adelantado 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes y había más de 350 juicios”, sostuvo.

El presidente de la AFA afirmó que modificó la distribución de los ingresos comerciales. “A partir de ahí, los ingresos de la AFA son 70% para la AFA y 30% para quien vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés”, señaló.

Sobre la investigación, consideró que el eje debe estar puesto en comprobar si esos recursos llegaron a la entidad. “Si denuncian a quien vende, a Tourprodenter, tienen que auditar si el 70% de lo vendido ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino”, dijo. “Si no ingresó el 70%, entonces sí hay una responsabilidad de quien conduce la AFA o de su Comité Ejecutivo. Pero, si eso no pasa, no la hay”.

La polémica en el Superclásico y la relación con el presidente de River

Además, explicó el trasfondo de las últimas modificaciones en el reglamento, revelando incluso un pedido puntual desde Núñez: "Hemos cambiado el formato del torneo por reclamo de los clubes, que decían que el campeón no jugaba contra todos. En el formato anterior, el vice de River me pidió cambiar la modalidad para que haya ventaja deportiva. Y lo hice porque era lo que correspondía".

Stefano Di Carlo, presidente de River, cuestionó duramente el arbitraje del último Superclásico, donde su equipo perdió 1 a 0 frente a Boca. “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, escribió el dirigente en su cuenta de X.

Cuando le preguntaron por este tema, Tapia respondió: “Yo tengo que defender a todas las instituciones por igual, piensen o no como yo. Porque mi función es conducir el fútbol. Y yo, para conducir, lo tengo que hacer con todos. No creo que estemos arruinando al fútbol, porque si no, el fútbol no sería lo que es”.

Para luego asegurar: “Con Di Carlo, cero problema. Es presidente de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y no lo discuto, lo eligieron los socios. Tiene su forma de pensar y yo la mía. Nos juntaremos si le interesa hablar. Yo hablo con todos. Si se discutiera la gestión, no me votarían”.

Y sumó: “Desde hace nueve años que soy presidente de la AFA y la Selección es la que más títulos ganó. Los formatos de torneo que usamos generan igualdad para los clubes que pensaban que no tenían la posibilidad. Son diferentes puntos de vista, pero para discutir la gestión, armá una lista y que te voten”.

Respaldó los arbitrajes

“Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo, de los planteos y de los errores propios. Hay que hacer un mea culpa. No puede ser que siempre pierdan por los árbitros o por el presidente de la AFA. Yo no pateo los penales y cuando se erran un gol abajo del arco, no es mi culpa”, destacó Tapia.

Consultado por un insulto muy específico que recibe cada vez con más frecuencia en diferentes canchas, haciendo referencia directa a su progenitora, Tapia se tomó el tema en broma.

El dirigente aseguró: “Desde hace un tiempito, mi mamá, que tiene 90 años, antes de la final de un torneo me dijo: "Hijo, me hiciste la mamá más famosa del mundo, vas a ver que todo vuelve". Me sacó un karma de encima”.

Y cerró esa discusión con una definición contundente: “La gente se expresa como se expresa, es difícil la pasión y es más fácil putear en una cancha, que sabes que no corrés riesgo y que nadie te va a decir nunca nada”.