Enzo Fernández dejó el Chelsea y pasó al Manchester City por una cifra récord

El mediocampista de la Selección Argentina fue transferido por unos 145 millones de euros y firmará hasta 2032. River también recibirá alrededor de US$ 6,3 millones por el mecanismo de "solidaridad" de la FIFA.
Enzo Fernández dejará Chelsea y se convertirá en nuevo jugador del Manchester City en una transferencia cercana a los 145 millones de euros y de esta manera, el mediocampista de la Selección Argentina protagonizó el pase más caro de la historia del fútbol inglés, al igualar la cifra que Liverpool pagó por Alexander Isak en 2025.
El futbolista, de 25 años, no estuvo a disposición de Xabi Alonso en los últimos dos partidos de Chelsea, ante Luton Town por la Carabao Cup y Brighton por la Premier League, mientras los clubes terminaban de cerrar los detalles de la operación. Fernández firmará un contrato con el City hasta 2032.
La transferencia también representará un ingreso millonario para River. Aunque el club ya no conserva un porcentaje de la ficha del mediocampista, recibirá dinero mediante el mecanismo de solidaridad de la FIFA, destinado a las instituciones que participaron en la formación del jugador.
Por esa vía, al Millonario le corresponde el 3,5% de la operación. Tomando como referencia una transferencia valuada en unos 169 millones de dólares, el ingreso para River rondaría los 5,9 millones de dólares. En otra estimación sobre el monto en euros, también se señaló que el club recibiría cerca de 6,3 millones.
Fernández dejará Chelsea después de tres años y medio, período en el que llegó a convertirse en capitán y conquistó dos títulos: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025, obtenido tras vencer al Paris Saint-Germain en la final.
Su salida se produce después de una relación tirante con parte de los hinchas durante 2026. El mediocampista había sido cuestionado por sus declaraciones sobre su gusto por Madrid, interpretadas en Londres como un posible guiño al Real Madrid, y también por su festejo con Topo Gigio tras marcarle a Inglaterra en las semifinales del Mundial.
En las últimas semanas, además, Fernández fue abucheado por los hinchas de Chelsea durante un amistoso frente a Real Sociedad y recibió provocaciones vinculadas con las Islas Malvinas. En ese contexto, finalmente continuará su carrera en el Manchester City, donde se reencontrará con Enzo Maresca.
El argentino se convirtió en una de las grandes apuestas del City para reforzar el mediocampo e intentar cubrir la salida de Rodri. Con sus tres transferencias (River a Benfica, Benfica a Chelsea y ahora Chelsea a Manchester City), Fernández habrá protagonizado operaciones por unos 284 millones de euros a lo largo de su corta carrera.
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