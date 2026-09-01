Enzo Fernández dejó el Chelsea y pasó al Manchester City por una cifra récord

Fernández dejará Chelsea después de tres años y medio, período en el que llegó a convertirse en capitán y conquistó dos títulos: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025, obtenido tras vencer al Paris Saint-Germain en la final.

Su salida se produce después de una relación tirante con parte de los hinchas durante 2026. El mediocampista había sido cuestionado por sus declaraciones sobre su gusto por Madrid, interpretadas en Londres como un posible guiño al Real Madrid, y también por su festejo con Topo Gigio tras marcarle a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

En las últimas semanas, además, Fernández fue abucheado por los hinchas de Chelsea durante un amistoso frente a Real Sociedad y recibió provocaciones vinculadas con las Islas Malvinas. En ese contexto, finalmente continuará su carrera en el Manchester City, donde se reencontrará con Enzo Maresca.

El argentino se convirtió en una de las grandes apuestas del City para reforzar el mediocampo e intentar cubrir la salida de Rodri. Con sus tres transferencias (River a Benfica, Benfica a Chelsea y ahora Chelsea a Manchester City), Fernández habrá protagonizado operaciones por unos 284 millones de euros a lo largo de su corta carrera.