Manchester City prepara una oferta por Enzo Fernández y Chelsea ya fijó su postura

Maresca aparece como una pieza importante en la operación, ya que el entrenador italiano conoce a Fernández de su etapa en Chelsea y estaría impulsando su llegada al City. El argentino es considerado una alternativa para ocupar un lugar importante en el mediocampo, especialmente por la necesidad de sumar jerarquía y experiencia internacional en una zona que quedó debilitada tras la salida de Rodri al Barcelona.