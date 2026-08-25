Manchester City prepara una oferta por Enzo Fernández y Chelsea ya fijó su postura

El volante argentino tiene el visto bueno para negociar su llegada a los ciudadanos, pero el club londinense solo aceptará una propuesta que le permita reforzar el plantel.
Manchester City prepara una oferta formal por Enzo Fernández antes del cierre del mercado inglés y el volante argentino está dispuesto a escuchar la propuesta. Según trascendió, el jugador dio el visto bueno a la posibilidad de reunirse con Enzo Maresca, mientras que Chelsea mantiene una postura firme sobre su salida. El club londinense solo aceptará transferirlo si considera que el monto es suficiente para volver a invertir en el plantel.
La principal diferencia está en las cifras, puesto que Manchester City estaría dispuesto a ofrecer alrededor de 120 millones de euros, mientras que Chelsea pretende al menos 140 millones, una brecha que podría reducirse durante las próximas horas. La propuesta de los Citizens estaría próxima a ser enviada y a partir de ese momento la definición quedará en manos de la institución de Londres.
Maresca aparece como una pieza importante en la operación, ya que el entrenador italiano conoce a Fernández de su etapa en Chelsea y estaría impulsando su llegada al City. El argentino es considerado una alternativa para ocupar un lugar importante en el mediocampo, especialmente por la necesidad de sumar jerarquía y experiencia internacional en una zona que quedó debilitada tras la salida de Rodri al Barcelona.
Mientras la negociación avanza, Fernández atraviesa un momento particular en Chelsea. El argentino no fue titular en el triunfo 3-2 ante Fulham y volvió a recibir silbidos de los hinchas, en un contexto marcado por las versiones sobre su posible salida. Xabi Alonso evitó confirmar su continuidad y se limitó a señalar: “En el fútbol, no me sorprende nada. Veremos esta semana”.
Con 25 años, el mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina se mantiene entre los volantes más cotizados del mercado europeo. Su llegada al Manchester City todavía depende de que Chelsea acepte las condiciones económicas, aunque el interés ya es concreto y la oferta podría llegar en las próximas horas.
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