España celebró la segunda estrella con más de un millón de españoles en Madrid

El plantel encabezado por Luis de la Fuente fue recibido por cerca de 1,8 millones de personas en la capital del país, en una jornada que incluyó caravana, homenajes oficiales y un multitudinario festejo en Plaza de Cibeles.
España celebró este lunes la obtención del Mundial 2026 con un multitudinario recibimiento en Madrid, donde, según informó la Delegación del Gobierno, cerca de 1,8 millones de personas acompañaron los festejos. El plantel arribó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras vencer 1-0 a la Selección Argentina en la final y comenzó una jornada repleta de homenajes. Rodri, elegido como el mejor jugador del torneo por la FIFA, fue el primero en descender del avión con la Copa del Mundo en sus manos.
Tras aterrizar, los futbolistas abordaron un micro especialmente decorado con la inscripción "Enhorabuena campeones" y se dirigieron a un hotel para almorzar antes del inicio de las celebraciones. Más tarde, la delegación visitó el Palacio de la Zarzuela, donde fue recibida por la Casa Real, y luego se trasladó al Palacio de la Moncloa para compartir un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien había acompañado al equipo en la final disputada en el MetLife Stadium.
El momento más esperado llegó con la caravana por las principales calles de Madrid. A bordo de un colectivo descapotable con la leyenda "Reyes del Mundo", los dirigidos por Luis de la Fuente recorrieron distintos puntos emblemáticos de la capital mientras eran ovacionados por una multitud que acompañó el trayecto hasta la Plaza de Cibeles, tradicional escenario de las grandes celebraciones del deporte español.
La fiesta culminó con un acto central en Cibeles, donde los 26 futbolistas campeones fueron presentados uno por uno sobre el escenario. El evento incluyó shows musicales, animación para el público y la participación del streamer Ibai Llanos, quien recibió al plantel y al cuerpo técnico. Así, España cerró una jornada inolvidable junto a sus hinchas para celebrar la segunda Copa del Mundo de su historia.
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