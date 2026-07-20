España celebró la segunda estrella con más de un millón de españoles en Madrid

Tras aterrizar, los futbolistas abordaron un micro especialmente decorado con la inscripción "Enhorabuena campeones" y se dirigieron a un hotel para almorzar antes del inicio de las celebraciones. Más tarde, la delegación visitó el Palacio de la Zarzuela, donde fue recibida por la Casa Real, y luego se trasladó al Palacio de la Moncloa para compartir un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien había acompañado al equipo en la final disputada en el MetLife Stadium.