Los Reyes y Pedro Sánchez recibieron a la selección de España: qué dijeron

Además, destacó las virtudes del equipo que dirige Luis de la Fuente. "Supieron meter su garra, su aguante y audacia, y siempre con el aval de su técnica, el control y dominio del campo, combinando cabeza y corazón. Armándoos de paciencia sin desesperados y siendo fieles a su estilo y sistema tan característicos. Fueron una piña, un equipo, solidarios, generosos y además ganaron con gallardía", manifestó.

"Llevan ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España, pero son todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único, pero siempre es extraordinario. Aparte de otros títulos importantes, no pocos, dieciséis años después, algunos eran apenas bebés, España vuelve a ser, gracias a ustedes, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos", apuntó.

El Rey, que participó en el video de anuncio de la lista de convocados para el Mundial, recordó que "cuando juega nuestra selección, jugamos todos". "¿Recuerdan? La lista de todo un país. Pues ahora, cuando ganaron, lo hicieron para toda España. Ha sido un privilegio y un disfrute para nosotros, para los cuatro, verlos jugar la final y poder celebrar con ustedes ese momento de alzar la copa y este de darles la bienvenida a casa con unas inmensas gracias de toda España", indicó.

"Les queda por delante mucha celebración a pesar del cansancio, pero lo van a disfrutar. Aprovechan y quédense con cada segundo, cada mirada y cada sonrisa, cántico o lágrima, con cada aplauso y tantos besos y abrazos que van a recibir hoy y durante tanto tiempo. Se lo ganaron. Enhorabuena", finalizó.

Posteriormente, la delegación española se trasladó en autobús hasta el Palacio de la Moncloa, donde fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Allí, la periodista María Relaño y el streamer Ibai Llanos dirigieron un acto en los jardines al que asistieron más de un centenar de aficionados, entre los que se encontraban trabajadores de La Moncloa y familiares.

"Presidente, gracias por invitarnos a estar aquí con todos nosotros . Lo hemos vivido desde la emoción, desde el orgullo de representar a un país maravilloso, con una afición volcada, recibiendo los ánimos de toda la gente que estaba aquí en España y nos insuflaba mucho ánimo. Estamos muy felices, pero todo es más sencillo cuando tienes una relación con la gente, futbolistas maravillosos, ejemplares, y que te hacen las cosas mucho más fáciles. Sin duda, es el mejor equipo del mundo, con letras mayúsculas, y eso es lo que les hace todavía mucho más grandes, esa sensación de que no vas a perder nunca. Con esa seguridad, afrontamos todos los partidos", afirmó el seleccionador Luis de la Fuente.