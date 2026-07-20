La insólita promesa que Marc Cucurella deberá cumplir tras ganar el Mundial

Más allá de la anécdota, Cucurella destacó el camino recorrido hasta alcanzar la gloria. El defensor recordó las críticas que recibió durante su formación y valoró el esfuerzo realizado para llegar a la élite. "Estoy muy orgulloso. Hubo gente que me dijo que no valía o que no iba a llegar. Nunca nos dimos por vencidos y hoy tenemos el premio de estar aquí", expresó tras cerrar el capítulo más importante de su carrera.