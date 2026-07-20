La insólita promesa que Marc Cucurella deberá cumplir tras ganar el Mundial

El lateral había prometido tatuarse el rostro del entrenador Luis de la Fuente si España levantaba la Copa del Mundo y, tras el triunfo en la final ante Argentina, confirmó que cumplirá su palabra.
Marc Cucurella no solo se llevó el recuerdo imborrable de haber sido campeón del mundo con España, sino también un compromiso muy particular. Antes del inicio del Mundial 2026, el lateral había prometido que, si la selección conseguía el título, se tatuaría la cara del entrenador Luis de la Fuente. Consumada la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final, el defensor ratificó que cumplirá con esa promesa.
Consultado después del encuentro en el MetLife Stadium, Cucurella se tomó la situación con humor, aunque dejó en claro que no piensa dar marcha atrás. "Tengo que pensar dónde me lo pongo. También me preguntarán entonces, tendrá que ser un sitio visible. Ahora tenemos un largo viaje, espero que me den ideas y tocará hacerlo", comentó entre risas en la zona mixta, mientras celebraba la segunda estrella de la historia para La Roja.
La historia había comenzado meses antes, cuando el defensor fue entrevistado por el programa El Partidazo de Cope. Allí sorprendió al asegurar que estaba dispuesto a tatuarse al seleccionador si España conquistaba el Mundial. "Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo. El sitio habría que pensarlo", había afirmado en la previa del torneo.
El propio De la Fuente también reaccionó a la promesa tras la consagración y, fiel a su estilo, respondió con una sonrisa. "Ya les he dicho que se equivocaron. Y que si se hace una promesa, hay que cumplirla. Tampoco soy tan feo", bromeó el entrenador, quien condujo a España a su segundo título mundial.
Más allá de la anécdota, Cucurella destacó el camino recorrido hasta alcanzar la gloria. El defensor recordó las críticas que recibió durante su formación y valoró el esfuerzo realizado para llegar a la élite. "Estoy muy orgulloso. Hubo gente que me dijo que no valía o que no iba a llegar. Nunca nos dimos por vencidos y hoy tenemos el premio de estar aquí", expresó tras cerrar el capítulo más importante de su carrera.
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