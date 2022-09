Este martes continua la fecha con cuatro partidos

Huracán recibirá desde las 19 a Barracas Central con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TV Pública. El Globo, que viene de empatar 1-1 con Tigre, buscará volver al triunfo, algo que le permitiría convertirse al menos momentáneamente en el puntero del campeonato. Por su parte, el Guapo, que llega después de ganarle 2 a 0 a Lanús, quiere seguir sumando para engrosar su promedio y seguir en la pelea en la tabla anual por los cupos a la Sudamericana 2023.

También, a partir misma hora Godoy Cruz y Tigre se medirán en Mendoza bajo la mirada de Nazareno Arasa y con la transmisión de TNT Sports. El Tomba quiere recuperarse de la goleada 3 a 0 que sufrió ante Central Córdoba con un triunfo que lo siga manteniendo lejos de los puestos de descensos, en zona de clasificación a Sudamericana 2023 y prendido en el campeonato. Mientras que el Matador, también quiere jugar una competencia internacional el próximo año. Y está ahí: a dos puntos en la tabla anual de Atlético Tucumán, el último que está clasificando.

Y más tarde, Racing y Patronato se verán las caras a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo que será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y transmitido por ESPN Premium. La Academia no debe dejar más puntos en el camino para su objetivo que es pelear el torneo hasta el final. Actualmente, se encuentra octavo con 28 puntos, a seis del Decano líder y con varios equipos adelante. Por su parte, el Patrón, con un punto menos, con otra meta (y urgencia): salir de los puestos de descenso a la "B". "Este club se merece estar en Primera y vamos a seguir trabajando para que eso suceda. No será fácil, pero estamos más cerca y lo vamos hacer hasta el último día para que suceda. Sino sucede, se puede perder como en el fútbol, pero darlo todo como viene dando el equipo, me quedo tranquilo", expresó Facundo Sava, su DT, con Código Patrón.

Por último, Platense y Unión, a las 21.30, en Vicente López con Hernán Mastrángelo de árbitro y TNT Sports como televisación. El Tense, que tiene como objetivo la permanencia en Primera, desea volver al triunfo después de dos fechas. En cambio, el Tatengue está como Tigre, a dos unidades del Decano de la zona de clasificación de la Sudamericana 2023.