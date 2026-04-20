El lado futbolero de Luis Brandoni: hincha de River, raíz en Dock Sud y cine con Estudiantes

Su fanatismo por el Millonario fue público durante décadas. Incluso llegó a contar que regresó del exilio en los años 70' para poder ver a River campeón luego de una larga sequía. “Soy de River, vitalicio”, afirmó en más de una oportunidad, aunque también expresó críticas al fútbol argentino por la falta de público visitante en los estadios, una situación que lo incomodaba como hincha.