El lado futbolero de Luis Brandoni: hincha de River, raíz en Dock Sud y cine con Estudiantes

El prestigioso actor argentino, que falleció este lunes con 86 años de edad, tenía una fuerte pasión por el Millonario, raíces familiares con Dock Sud y participó en una película ligada a Estudiantes.
La muerte de Luis Brandoni a los 86 años generó conmoción en el ámbito cultural. El reconocido actor, que permaneció internado en el Sanatorio Güemes por un hematoma subdural tras un accidente doméstico, tuvo un lado futbolero: fue un confeso hincha de River y mucho más.
Su fanatismo por el Millonario fue público durante décadas. Incluso llegó a contar que regresó del exilio en los años 70' para poder ver a River campeón luego de una larga sequía. “Soy de River, vitalicio”, afirmó en más de una oportunidad, aunque también expresó críticas al fútbol argentino por la falta de público visitante en los estadios, una situación que lo incomodaba como hincha.
Brandoni, con la camiseta de Dock Sud.
Más allá de su pasión por el Millonario, Brandoni también tuvo un lazo directo con Sportivo Dock Sud. Durante su infancia vivió en ese barrio de Avellaneda, donde su padre llegó a ser presidente del club. Ese contexto marcó sus primeros años y lo vinculó de forma temprana con el ambiente futbolero, antes de su mudanza a Núñez.
En su carrera artística, el fútbol también tuvo lugar. En 1968 formó parte de Somos los Mejores, una película inspirada en la histórica campaña de Estudiantes de La Plata en la Copa Intercontinental. El film retrata el viaje de hinchas a Inglaterra para alentar al equipo, combinando humor y pasión en una de las gestas más recordadas del fútbol argentino.
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