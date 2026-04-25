Estudiantes fue más pero no pudo con Talleres

Aparecieron espacios

A medida que avanzaban los minutos, el conjunto de Alexander Medina comenzó a adelantarse en el campo y a encontrar espacios, especialmente por las bandas. Así, generó las chances más claras del primer tiempo. Facundo Farías tuvo una oportunidad concreta tras un centro de Edwuin Cetré, pero definió desviado. Luego, Mikel Amondarain ganó de cabeza, aunque la pelota se fue por el costado.

Sobre el cierre de la primera etapa, Estudiantes acentuó su dominio territorial y volvió a inquietar con pelota parada. Cetré probó con un remate bloqueado y, ya en tiempo de descuento, Amondarain tuvo otra ocasión de cabeza que encontró una buena respuesta de Guido Herrera para sostener el empate.

Juego trabado

El complemento mantuvo la misma dinámica: juego trabado, ritmo entrecortado y pocas situaciones de riesgo. Talleres sufrió la salida de Valoyes por lesión y apostó al ingreso de Valentín Depietri para buscar mayor profundidad, aunque sin demasiado éxito.

Ambos entrenadores movieron el banco en busca de soluciones ofensivas. Medina dispuso los ingresos de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Brian Aguirre, mientras que Tevez también intentó modificar el desarrollo con variantes en ataque.

En ese contexto, Carrillo contó con una de las chances más claras con un cabezazo que fue controlado sin inconvenientes, mientras que Aguirre probó desde media distancia y obligó a otra intervención segura de Herrera.

En el tramo final, el Pincha volvió a inclinar la cancha, pero volvió a evidenciar su principal déficit de la noche: la falta de eficacia en la definición. A pesar del empuje y la intención, no logró romper el cero ante un rival que se mostró ordenado y firme en defensa.

De esta manera, el partido se cerró sin goles y con sensaciones encontradas. Estudiantes dejó una mejor imagen en términos de dominio territorial y generación, pero no pudo traducirlo en el marcador. Talleres, en tanto, resistió y se llevó un punto valioso como visitante.

Con este resultado, el conjunto platense se mantiene como líder de la Zona A, al menos hasta que juegue Vélez Sarsfield, mientras que el equipo cordobés se ubica en la cuarta posición, en zona de clasificación y con la mirada puesta en los playoffs.