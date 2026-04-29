Riestra histórico: logró su primer triunfo internacional ante Montevideo City Torque

Montevideo City Torque se puso en ventaja a los 19 minutos del primer tiempo con un golazo de tiro libre de Facundo Silvera. Sin embargo, la reacción de Riestra fue inmediata: Randazzo empató a los 26' por medio de un zurdazo contra el palo tras capturar un rebote en un tiro libre, y volvió a aparecer a los 40', otra vez cazando una pelota perdida en el área para sellar el 2-1 definitivo.