Riestra histórico: logró su primer triunfo internacional ante Montevideo City Torque

El equipo de Guillermo Duró lo dio vuelta tras empezar en desventaja y consiguió una inédita victoria la Copa Sudamericana que lo acomoda en su grupo.
Deportivo Riestra consiguió este miércoles un triunfo histórico al vencer 2-1 a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana y celebró su primera victoria internacional. El conjunto argentino comenzó en desventaja, pero reaccionó en el primer tiempo y lo dio vuelta con un doblete de Juan Cruz Randazzo. El resultado le permitió sumar tres puntos fundamentales y meterse en la pelea del Grupo F.
El Malevo mostró carácter para revertir el marcador y luego resistió en el complemento ante la presión del conjunto uruguayo. Tras el pitazo final, el equipo dirigido por Guillermo Duró quedó ubicado en el segundo puesto, a la espera de otros resultados. La victoria también significó ampliar la seguidilla ganadora tras vencer a Independiente por el torneo local.
Montevideo City Torque se puso en ventaja a los 19 minutos del primer tiempo con un golazo de tiro libre de Facundo Silvera. Sin embargo, la reacción de Riestra fue inmediata: Randazzo empató a los 26' por medio de un zurdazo contra el palo tras capturar un rebote en un tiro libre, y volvió a aparecer a los 40', otra vez cazando una pelota perdida en el área para sellar el 2-1 definitivo.
De esta manera, el Malevo quedó segundo en el grupo con 4 puntos a la espera del resultado entre Palestino y Gremio, y en la próxima jornada recibirá al conjunto brasileño, con quien cayó por la mínima en su visita a Porto Alegre.
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