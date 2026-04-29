Copa Sudamericana: Racing empató con Caracas de visitante y complicó su clasificación

Durante la primera mitad, Racing fue superior en el desarrollo y generó las chances más claras. La oportunidad más importante llegó a los 21 minutos, cuando el árbitro sancionó penal por una mano en el área, pero Rojas no pudo convertir. El arquero Frankarlos Benítez contuvo el remate y sostuvo al conjunto local en un momento clave. Pese a ese golpe, la Academia siguió insistiendo y encontró el gol a los 41 minutos con un cabezazo de Tomás Pérez.