Copa Sudamericana: Racing empató con Caracas de visitante y complicó su clasificación

La Academia igualó 1-1 en Venezuela, falló un penal y quedó relegada en el Grupo E, con poco margen de error para avanzar de ronda.
Racing empató este miércoles 1-1 ante Caracas en Venezuela por la Copa Sudamericana y quedó comprometido de cara a la clasificación. El equipo de Gustavo Costas había logrado ponerse en ventaja con un gol de Tomás Pérez, pero no pudo sostenerlo y terminó cediendo puntos clave. Además, Gabriel Rojas falló un penal en el primer tiempo que pudo haber cambiado el rumbo del partido.
El conjunto de Avellaneda se mantiene en el tercer puesto de su zona, a tres puntos del líder Botafogo, y quedó obligado a sumar en lo que resta del torneo. La igualdad dejó una sensación amarga por el desarrollo del juego y las situaciones desperdiciadas. El empate de Jesús Yéndis, apenas iniciado el segundo tiempo, golpeó a un equipo que no logró reaccionar con claridad.
Durante la primera mitad, Racing fue superior en el desarrollo y generó las chances más claras. La oportunidad más importante llegó a los 21 minutos, cuando el árbitro sancionó penal por una mano en el área, pero Rojas no pudo convertir. El arquero Frankarlos Benítez contuvo el remate y sostuvo al conjunto local en un momento clave. Pese a ese golpe, la Academia siguió insistiendo y encontró el gol a los 41 minutos con un cabezazo de Tomás Pérez.
En el complemento, el desarrollo cambió rápidamente. Caracas empató en la primera jugada tras el reinicio por intermedio de Yéndis y desde allí el partido se volvió más parejo. Racing intentó recuperar el control, pero le costó generar situaciones claras y chocó con una defensa firme. Ahora, la Academia está obligada a ganar en Brasil para continuar con chances de avanzar de ronda.
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