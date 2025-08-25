Estudiantes venció a Aldosivi y es único puntero de la Zona A del Torneo Clausura

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez abrió el marcador a los 12 minutos tras un centro bajo de Edwuin Cetré, que encontró a González Pirez en el segundo palo para empujar la pelota a la red. El local siguió generando peligro: a los 24, Tobías Cervera probó de volea, y a los 26, Guido Carrillo no pudo con Jorge Carranza, que tapó con el pie.

Y, antes del descanso, Estudiantes estuvo cerca del segundo tanto con un zurdazo de Cetré que pegó en el travesaño. Y en la segunda parte el local mantuvo la iniciativa y el mejor nivel de ambos. Tiago Palacios desequilibró por derecha y generó dos jugadas claras: a los 38 minutos estrelló un remate en el poste, y en el descuento Carranza volvió a negarle el gol en un mano a mano. Fue triunfo 1-0 del equipo de Domínguez.

Ahora, Estudiantes visitará a Central Córdoba el sábado 30 de agosto, desde las 17, por la séptima jornada del campeonato. Mientras que Aldosivi recibirá a Boca Juniors el domingo 31, a partir de las 14:30, en La Bombonera por un duelo correspondiente a la misma fecha.