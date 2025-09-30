Torneo Clausura: Estudiantes sufrió el empate agónico de Newell's y se quedó sin punta

Estudiantes dominó el primer tiempo y después hubo un parejo complemento en un encuentro chato. De hecho, se fueron 0 a 0 al descanso y recién promediando la segunda etapa se abrió el marcador. El Pincha se puso adelante con un gol de Eric Meza a los 30 minutos del ST, quien anticipó a su marca para meterse al área y sacar un excelso remate de tres dedos clavando el balón contra un palo.

Para colmo, Cristian "Ogro" Fabbiani, DT del club local, fue expulsado tras el gol de Estudiantes por protestas al árbitro Merlos. "Hijo de puta, ladrón", dijo mientras se retiraba del estadio. Pese al mal panorama, Newell's encontró la igualdad a los 91 minutos: tras un córner desde la izquierda, la pelota quedó boyando y Luciano Lollo lo capitalizó para estampar el 1-1 final.

Con este empate Estudiantes quedó escolta en la Zona B con 16 puntos junto a Barracas Central. Unión de Santa Fe, con 17 unidades, es el sorpresivo líder de la zona. Por su parte, Newell's está anteúltimo con 10 unidades. Por otro lado, en esta misma zona, Boca está sexto con 14 (en zona de clasificación) y Racing ubicado doceavo con 11 (en busca de meterse en los puestos de boletos a la próxima instancia).