Estudiantes y Barracas igualaron en un partido lleno de polémicas

El duelo comenzó con un cabezazo de Guido Carrillo que despejó a puro reflejo Marcos Ledesma. Luego, en un tremendo contraataque de Barracas Central, el visitante se perdió el gol en dos oportunidades: un tiro de Candia dio en el travesaño y luego Rafael Barrios tiro afuera. Si bien estaba en offside Candia, el juez de línea no levantó la bandera y habría que ver que en caso de terminara en gol si hubiera llamado el VAR.

Estudiantes encontró la apertura del marcador con un gran remate raso de Guido Carrillo, que aprovechó un balón que quedó en el borde del área tras una gran jugada individual de Cristian Medina. Con este tanto, el León se fue 1 a 0 arriba al entretiempo.

Sin embargo, Barracas Central madrugó a Estudiantes en el complemento con un tanto polémico: a los cuatro minutos, Candia ganó de cabeza en el área chica después de una clara falta de Facundo Bruera, delantero del Guapo, a Facundo Rodríguez, zaguero del Pincha.

Y, después, Estudiantes puso el 2 a 1 con un tanto de Tiago Palacios con asistencia de Guido Carrillo, a quien el línea marcó que estaba en offside, aunque parecía estar totalmente habilitado. Y, Cetré, a los 39', marcó con una gran definición tras centro de Palacios pero su tanto también fue anulado por offside, aunque en este caso estaba claramente adelantado. Fue 1 a 1 en La Plata.

Con este empate, Estudiantes y Barracas siguen punteros de la Zona A del Torneo Clausura con 17 unidades con Unión y podría sumarse Boca, en caso de que supere este domingo a Newell's en La Bombonera. Mientras que, en la anual, Barracas está en el último puesto de zona de Sudamericana 2026 con 43 puntos y el Pincha aspira a meterse con 38 unidades en el presente.