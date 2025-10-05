River perdió 2 a 1 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito

River abrió el marcador a los nueve minutos de juego con un gran pase filtrado de Juan Fernando Quintero y definición a primer palo de Miguel Borja. Sin embargo, Rosario Central encontró la igualdad a los 21' con un bombazo de Franco Ibarra, quien anticipó a un jugador rival dentro del área y mandó a guardar el balón.

Minutos después, a los 27 de juego, River volvió a marcar mediante el delantero colombiano pero el tanto fue anulado por un offside de Facundo Colidio, quien terminó tocando el balón con su mano sin querer antes de que ingrese al arco rival. Y, de casi ponerse en ventaja en el marcador de vuelta, a un hecho que cambió el rumbo del partido...

Juan Carlos Portillo se ganó dos amarillas en un lapso de tres minutos y se fue expulsado, dejando a River con 10 en Rosario. A los 33', el volante del Millonario sufrió un caño con Ángel Di María, tuvo un enfrentamiento y lo terminó agarrando del cuello, ganándose la primera amonestación. Y, a los 37', bajó al campeón del mundo cuando se estaba por meter al área por un costado: recibió la segunda y se fue al vestuario...