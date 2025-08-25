Riestra y Central Córdoba golearon 3 a 0 y se prenden arriba

Riestra abrió el marcador ante Sarmiento a los 18 minutos con un tanto de Cristian Paz. Tras un córner desde la derecha, Pedro Ramírez bajó el balón a los pies de Paz, quien no dudó y mandó el balón a la red. Y con ese resultado, 1-0 arriba, se fue al descanso en el duelo disputado en su casa.

Luego, el Malevo amplió la ventaja a los 24 minutos del segundo tiempo de la mano de su goleador Jonathan Herrera. Y, Nicolás Banegas, a los 43', transformó el triunfo en goleada 3-0 después de una gran jugada individual. Con este triunfo, llegó a 10 puntos y quedó cuarto bien cerca de la punta en la que están River (con un partido menos), San Lorenzo y Vélez con apenas una unidad más.

Por su parte, Central Córdoba pisó fuerte ante Belgrano en Córdoba. De hecho, madrugó al Pirata: se puso 1-0 arriba a los dos minutos con un cabezazo de Gastón Verón, quien anticipó a Thiago Cardozo, quien salió mal a cortar el centro. Y, como en el primer tiempo, el Ferroviario golpeó en el inicio del complemento: Diego Barrera puso el 2-0 tras una contra letal.

Para colmo para Belgrano, se quedó con 10 hombres a los 28' de esta segunda etapa por la roja de Lisandro López por doble amarilla y a los 38' el Ferroviario estampó el 3-0 final con otro tanto de Barrera. Con esta victoria, Central Córdoba quedó tercero de la Zona A con 10 puntos, a dos del líder Estudiantes.