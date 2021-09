Estudiantes y Argentinos empataron 1 a 1 en La Plata

Este resultado ubica al Pincha en sexto lugar con 17 unidades (al igual que Racing) y a los de La Paternal en el puesto once con 13 puntos (igualando a Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Patronato y Aldosivi).

Desde el comienzo el Bicho se adueñó del balón y se vio un partido correcto pero sin demasiadas emociones. Ningún equipo asumió muchos riesgos para acercarse a la apertura del marcador y esto implicó que las aproximaciones fueran pocas.



A los 19' lo tuvo el visitante, Gabriel Florentín remató de afuera y la pelota salió desviada muy cerca del palo derecho de Mariano Andújar. Estudiantes tuvo inconvenientes a la hora de encontrar los espacios y no logró imponer su juego ni conseguir un quite rápido del balón.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1435009469784723457 #LPFxTNTsports | ¡Gran definición! Gabriel Florentín la colocó contra el palo y marcó el 1-0 de Argentinos sobre Estudiantes.



¡Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/9RzIJTMF2E! pic.twitter.com/XAIcUa267p — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2021 Twitter">

Argentinos mostró un juego prolijo y con intenciones de conseguir aproximaciones que impliquen un riesgo, igualmente no tuvo importantes llegadas que pongan en alerta al rival. El Pincha, por su parte, se centro en esperar el error del contrincante para avanzar y acercarse al primer tanto.

Apenas a un minuto de comenzar el complemento, Estudiantes consiguió su primera llegada, Manuel Castro se acercó al arco pero al quedar mal acomodado no definió de la mejor manera. El conjunto de La Paternal no tardó en responder y tras un tiro de esquina Lucas Villalba anticipó en el área pero no pudo convertir.

ADEMÁS:

Argentina: Cuti Romero y Lo Celso también desafectados

La Anvisa apuntó contra un empleado de la AFA, que no estuvo en Brasil

El encuentro mejoró notablemente y se empezó a ver un juego más dinámico con respecto al de la primera mitad. El local asumió más riesgos y el visitante buscó la profundidad que no venía encontrando.

A los 24´, el empate sin goles se rompió. Si bien en un principio la directiva fue solo saque de arco, el pedido eufórico de los jugadores de Argentinos ayudó a que el árbitro sancione la falta de Fabián Noguera sobre Kevin MacAllister con la pena máxima.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1435012292282814465 #LPFxTNTsports | ¡Con mucha decisión! Matías Pellegrini abrió el pie y anotó el empate de Estudiantes en La Plata. pic.twitter.com/9kBeELIPO2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2021

Gabriel Florentín se encargó de definir desde los doce pasos y festejar el 1-0 para el equipo de Gabriel Milito.

El gol del visitante hizo que Estudiantes se active y busque constantemente llegar al empate. Fue así que a los 39 minutos el partido se puso 1-1.

El árbitro volvió a cobrar penal pero esta vez para el local, una mano de Lautaro Ovando dentro del área le dio la oportunidad al Pincha; Matías Pellegrini lo cambió por gol y le dio vida al conjunto de La Plata.

Pese a las oportunidad que tuvieron los dos equipos sobre el final, la igualdad se convirtió en el resultado definitivo y compartieron los puntos de la fecha 10.