Europa League: el Aston Villa del Dibu Martínez perdió con Nottingham Forest

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Conference League: el Estrasburgo de Valentín Barco cayó en la ida

Racing de Estrasburgo, con Valentín Barco, cayó como visitante ante Rayo Vallecano en el partido de ida de las semifinales de la Conference League. En un encuentro de ritmo bajo durante gran parte del desarrollo, el equipo español se impuso 1 a 0 de local y ahora deberá defender en Francia la ventaja para meterse en la final.

El gol llegó tras un tiro de esquina ejecutado por Izi Palazón, que encontró la cabeza de Alemao para el 1-0 definitivo. A partir de ese momento, el conjunto francés intentó adelantarse en el campo y buscar el empate, pero careció de claridad. La vuelta se disputará en Francia, el próximo jueves desde las 16.

El resumen de Rayo Vallecano 1-0 Racing de Estrasburgo