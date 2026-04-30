Europa League: el Aston Villa del Dibu Martínez perdió con Nottingham Forest

Con Nicolás Domínguez de titular, el Forest venció 1 a 0 a Los Villanos del arquero campeón del mundo por la ida de las semifinales del certamen internacional.
El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 1 a 0 con el Nottingham Forest en condición de visitante por la ida de las semifinales de la Europa League. El único gol del encuentro llegó en el segundo tiempo, a través de un penal convertido por Chris Wood, tras una infracción dentro del área sancionada con intervención del VAR.
El equipo triunfador, que contó con el volante argentino Nicolás Domínguez desde el arranque, supo sostener la ventaja en el tramo final y resistió los intentos del conjunto visitante, que tuvo al Dibu Martínez como una de sus figuras con atajadas decisivas en varios tramos del partido.
El momento decisivo del partido se dio a los 25 minutos del complemento, cuando el árbitro cobró un insólito penal tras revisar la jugada. Wood se hizo cargo de la ejecución y no falló, estableciendo el 1-0 que terminaría siendo definitivo. A partir de allí, Aston Villa buscó el empate con intensidad, pero se encontró con una defensa firme y un rival que apostó a cerrar los espacios.
De esta manera, los Reds irán con ventaja al partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves en el Villa Park. Previamente, ambos tendrán sus compromisos por Premier League: Nottingham con Chelsea y Aston Villa contra Tottenham, que pelea por la permanencia en la división.
Racing de Estrasburgo, con Valentín Barco, cayó como visitante ante Rayo Vallecano en el partido de ida de las semifinales de la Conference League. En un encuentro de ritmo bajo durante gran parte del desarrollo, el equipo español se impuso 1 a 0 de local y ahora deberá defender en Francia la ventaja para meterse en la final.
El gol llegó tras un tiro de esquina ejecutado por Izi Palazón, que encontró la cabeza de Alemao para el 1-0 definitivo. A partir de ese momento, el conjunto francés intentó adelantarse en el campo y buscar el empate, pero careció de claridad. La vuelta se disputará en Francia, el próximo jueves desde las 16.
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