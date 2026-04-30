Un jueves cargado de futbol: Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Argentina

Por el lado de Red Bull Bragantino, un club del municipio de Bragança Paulista, a uno 90 kilometros al norte de San Pablo, llega tras perder 1-0 como local ante Palmeiras por la 13ª fecha del Brasileirao, resultado que lo dejó en el noveno puesto con 17 puntos. En el plano internacional, comenzó su participación en la Sudamericana con una sorpresiva derrota 1-0 frente a Carabobo en Venezuela, aunque luego logró recuperarse con una ajustada victoria sobre Blooming. Con tres unidades, marcha tercero en el grupo, por detrás de River y del elenco venezolano, que cuenta con la misma cantidad de puntos, pero tiene ventaja por el enfrentamiento entre ambos.

Posible 11 de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Posible 11 de Bragantino

Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

Tigre vs. América de Cali

Tigre recibe a América de Cali desde las 21:00, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, en el Estadio José Dellagiovanna. El árbitro será Mathías De Armas. Se verá por ESPN 2.

Tigre viene con un presente complicado y llega a este compromiso acumulando 12 encuentros sin victorias: diez correspondientes al Torneo Apertura y dos por la Copa Sudamericana. En el certamen continental comenzó con un empate 1-1 ante Alianza Atlético en Perú y luego cayó 1-0 como local frente a Macará de Bolivia. Ocupa el último puesto del Grupo A con apenas un punto y necesita vencer a América de Cali, líder con cuatro unidades, para mantener sus chances de avanzar a la próxima ronda. En el ámbito local, viene de perder 1-0 ante Sarmiento y quedó décimo en la Zona B con 19 puntos. Para clasificarse a los octavos de final del Apertura deberá derrotar a Rosario Central en Arroyito y depender de otros resultados.

tigre vs alianza

Por su parte, los Diablos Rojos llegan como punteros del Grupo A con cuatro puntos, luego de igualar 1-1 frente a Macará en condición de visitante y superar 2-1 a Alianza Atlético en Colombia. Si consiguen un triunfo este jueves en Victoria, quedarán en una posición muy favorable pensando en la segunda mitad de la fase de grupos.

En la liga colombiana, América de Cali se ubica quinto con 30 unidades y ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, que comenzarán directamente desde los cuartos de final.

Posible 11 de Tigre:

Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Gonzalo Piñeiro, Elías Cabrera, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

posible 11 de América de Cali

Jean Fernandes; Omar Bertel, Cristián Tovar, Marlon Torres, Luis Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jan Lucumi, Yeison Guzmán, Tomás Ángel; Andrés Ramos. DT: David González.

Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira Por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores a las 19, en el Estadio Malvinas Argentinas. El árbitro será Augusto Menéndez y se podrá ver Fox Sport.

Independiente Rivadavia quiere estirar el presente soñado que está viviendo. En el ámbito local, la Lepra mendocina viene de golear 5-1 a Gimnasia (M) en el clásico de la ciudad y es el líder de la Zona B con 33 puntos, por ende definirá todas las llaves de playoffs del Apertura en condición de local. También es puntero en la tabla anual.

Y en Libertadores se muestra igual de invencible: dos jugados, dos ganados. En su primera presentación venció de local 1 a 0 a Bolivar, y viene de dar el batacazo nada menos que en el mítico Maracaná, ante el Fluminense, al que venció por 2 a 1.

La tabla de este Grupo C lo tiene a Independiente Rivadavia puntero con 6 unidades, La Guaira segundo con 2, y Bolívar y Fluminense con solo 1 punto.

Lepra mendocina Independiente Rivadavia de Mendoza se impuso 3 a 1 sobre Argentinos y sigue como líder.

Deportivo La Guaira busca los 3 puntos en Mendoza, lo que lo afirmaría en la segunda posición. En el plano local, atraviesan un gran presente: viene de derrotar 1-0 a Trujillanos de visitante, es el líder y clasificó a los cuadrangulares.

Posible 11 de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Posible 11 de Deportivo La Guaira

Jorge Sánchez; Carlos Rivero, Diego Osio, Jorge Gutiérrez; Luis Peña, Carlos Faya, Rommell Ibarra, José Correa, Juan Luis Perdomo; Jose Ali Meza y Flabian Londoño. DT: Héctor Bidoglio.

Vélez vs. Gimnasia y Tiro de Salta por Copa Argentina

Vélez y Gimnasia y Tiro (S) se medirán, desde las 21:15, en el Estadio Ciudad de Caseros, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El árbitro será Felipe Viola y se podrá ver por TYC Sport.

Vélez dejó escapar una buena oportunidad ante Unión y terminó igualando 2-2 como local, un resultado que le impidió quedar como único líder de la Zona A del Torneo Apertura cuando resta apenas una jornada para el cierre de la etapa inicial. En la última fecha recibirá a Newell’s y está en el tercer lugar de la tabla, detrás de Estudiantes y Boca. Para garantizarse definir en casa todas las series eliminatorias excepto la final, que se disputará en terreno neutral necesitará derrotar a la Lepra y aguardar que ni el Pincha ni el Xeneize sumen de a tres.

En la Copa Argentina, Vélez inició su recorrido con una sólida victoria 4-1 sobre Deportivo Armenio gracias a los tantos de Tobías Andrada, por duplicado, Aaron Quirós y Dilan Godoy, resultado que le permitió avanzar a los 16avos de final.

image Vélez metió un triunfazo y es líder de la Zona A del torneo.

Del otro lado, Gimnasia y Tiro protagonizó una de las mayores sorpresas de la ronda inicial tras eliminar a Gimnasia de Mendoza desde los doce pasos por 4-3, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. Ahora intentará dar otro gran golpe frente a uno de los equipos más fuertes del fútbol argentino.

De todos modos, el panorama actual del Albo está lejos de ser positivo, ya que no logra festejar desde fines de febrero. Su último triunfo fue un 2-0 frente a Almagro y, a partir de allí, disputó ocho encuentros en los que acumuló cuatro derrotas y cuatro igualdades, incluida la clasificación ante el conjunto mendocino en la Copa Argentina.

Posible 11 de Vélez

Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Dilan Godoy o Diego Valdes, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Posible 11 de Gimnasia y Tiro

Joaquín Papaleo; Juan Oviedo, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Rubén Villarreal; Juan Rocca, Matías Birge, Walter Montoya, Nicolás Rinaldi; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.