Un jueves cargado de futbol: Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Argentina

Una agenda cargada, con equipos argentinos en las copas internacionales, River y Tigre por la Sudamericana, e Independiente Rivadavia por la Libertadores, más Vélez, que enfrenta a Gimnasia y Tiro de Salta por Copa Argentina.
Un día con mucho futbol, tanto en el plano internacional como el local. Desde las 19 se podrá comenzar a ver Independiente Rivadavia por copa Libertadores, pero desde las 21 habrá que elegir, porque se encimarán los partidos de River, Tigre y Vélez. A continuación, hora, TV y posibles formaciones.
Bragantino de Brasil recibe a River, desde las 21:30 por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana, en el estadio Cícero de Souza Marqués. Con árbitro principal Wilmar Roldán y se podrá ver desde ESPN y DSports.
River viene de sufrir el sábado pasado frente a Aldosivi, aunque logró una victoria valiosa ante su público por 3-1, luego de la derrota en el Superclásico. Ese triunfo le permitió ubicarse segundo en la Zona B del Torneo Apertura con 29 unidades y mantenerse bien posicionado en la tabla anual, solo por detrás de Independiente Rivadavia.
En la Copa Sudamericana 2026, el conjunto de Núñez lidera su grupo con cuatro puntos, gracias al empate 1-1 frente a Blooming en el debut y al triunfo 1-0 sobre Carabobo en el Monumental.
Por el lado de Red Bull Bragantino, un club del municipio de Bragança Paulista, a uno 90 kilometros al norte de San Pablo, llega tras perder 1-0 como local ante Palmeiras por la 13ª fecha del Brasileirao, resultado que lo dejó en el noveno puesto con 17 puntos. En el plano internacional, comenzó su participación en la Sudamericana con una sorpresiva derrota 1-0 frente a Carabobo en Venezuela, aunque luego logró recuperarse con una ajustada victoria sobre Blooming. Con tres unidades, marcha tercero en el grupo, por detrás de River y del elenco venezolano, que cuenta con la misma cantidad de puntos, pero tiene ventaja por el enfrentamiento entre ambos.
Posible 11 de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Posible 11 de Bragantino
Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.
Tigre recibe a América de Cali desde las 21:00, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, en el Estadio José Dellagiovanna. El árbitro será Mathías De Armas. Se verá por ESPN 2.
Tigre viene con un presente complicado y llega a este compromiso acumulando 12 encuentros sin victorias: diez correspondientes al Torneo Apertura y dos por la Copa Sudamericana. En el certamen continental comenzó con un empate 1-1 ante Alianza Atlético en Perú y luego cayó 1-0 como local frente a Macará de Bolivia. Ocupa el último puesto del Grupo A con apenas un punto y necesita vencer a América de Cali, líder con cuatro unidades, para mantener sus chances de avanzar a la próxima ronda. En el ámbito local, viene de perder 1-0 ante Sarmiento y quedó décimo en la Zona B con 19 puntos. Para clasificarse a los octavos de final del Apertura deberá derrotar a Rosario Central en Arroyito y depender de otros resultados.
Por su parte, los Diablos Rojos llegan como punteros del Grupo A con cuatro puntos, luego de igualar 1-1 frente a Macará en condición de visitante y superar 2-1 a Alianza Atlético en Colombia. Si consiguen un triunfo este jueves en Victoria, quedarán en una posición muy favorable pensando en la segunda mitad de la fase de grupos.
En la liga colombiana, América de Cali se ubica quinto con 30 unidades y ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, que comenzarán directamente desde los cuartos de final.
Posible 11 de Tigre:
Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Gonzalo Piñeiro, Elías Cabrera, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
posible 11 de América de Cali
Jean Fernandes; Omar Bertel, Cristián Tovar, Marlon Torres, Luis Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jan Lucumi, Yeison Guzmán, Tomás Ángel; Andrés Ramos. DT: David González.
Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira Por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores a las 19, en el Estadio Malvinas Argentinas. El árbitro será Augusto Menéndez y se podrá ver Fox Sport.
Independiente Rivadavia quiere estirar el presente soñado que está viviendo. En el ámbito local, la Lepra mendocina viene de golear 5-1 a Gimnasia (M) en el clásico de la ciudad y es el líder de la Zona B con 33 puntos, por ende definirá todas las llaves de playoffs del Apertura en condición de local. También es puntero en la tabla anual.
Y en Libertadores se muestra igual de invencible: dos jugados, dos ganados. En su primera presentación venció de local 1 a 0 a Bolivar, y viene de dar el batacazo nada menos que en el mítico Maracaná, ante el Fluminense, al que venció por 2 a 1.
La tabla de este Grupo C lo tiene a Independiente Rivadavia puntero con 6 unidades, La Guaira segundo con 2, y Bolívar y Fluminense con solo 1 punto.
Deportivo La Guaira busca los 3 puntos en Mendoza, lo que lo afirmaría en la segunda posición. En el plano local, atraviesan un gran presente: viene de derrotar 1-0 a Trujillanos de visitante, es el líder y clasificó a los cuadrangulares.
Posible 11 de Independiente Rivadavia
Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Posible 11 de Deportivo La Guaira
Jorge Sánchez; Carlos Rivero, Diego Osio, Jorge Gutiérrez; Luis Peña, Carlos Faya, Rommell Ibarra, José Correa, Juan Luis Perdomo; Jose Ali Meza y Flabian Londoño. DT: Héctor Bidoglio.
Vélez y Gimnasia y Tiro (S) se medirán, desde las 21:15, en el Estadio Ciudad de Caseros, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El árbitro será Felipe Viola y se podrá ver por TYC Sport.
Vélez dejó escapar una buena oportunidad ante Unión y terminó igualando 2-2 como local, un resultado que le impidió quedar como único líder de la Zona A del Torneo Apertura cuando resta apenas una jornada para el cierre de la etapa inicial. En la última fecha recibirá a Newell’s y está en el tercer lugar de la tabla, detrás de Estudiantes y Boca. Para garantizarse definir en casa todas las series eliminatorias excepto la final, que se disputará en terreno neutral necesitará derrotar a la Lepra y aguardar que ni el Pincha ni el Xeneize sumen de a tres.
En la Copa Argentina, Vélez inició su recorrido con una sólida victoria 4-1 sobre Deportivo Armenio gracias a los tantos de Tobías Andrada, por duplicado, Aaron Quirós y Dilan Godoy, resultado que le permitió avanzar a los 16avos de final.
Del otro lado, Gimnasia y Tiro protagonizó una de las mayores sorpresas de la ronda inicial tras eliminar a Gimnasia de Mendoza desde los doce pasos por 4-3, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. Ahora intentará dar otro gran golpe frente a uno de los equipos más fuertes del fútbol argentino.
De todos modos, el panorama actual del Albo está lejos de ser positivo, ya que no logra festejar desde fines de febrero. Su último triunfo fue un 2-0 frente a Almagro y, a partir de allí, disputó ocho encuentros en los que acumuló cuatro derrotas y cuatro igualdades, incluida la clasificación ante el conjunto mendocino en la Copa Argentina.
Posible 11 de Vélez
Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Dilan Godoy o Diego Valdes, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Posible 11 de Gimnasia y Tiro
Joaquín Papaleo; Juan Oviedo, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Rubén Villarreal; Juan Rocca, Matías Birge, Walter Montoya, Nicolás Rinaldi; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.