El motivo íntimo que acerca a Dybala a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

Catherine Fulop, suegra del futbolista argentino, contó que la Joya tiene presente el anhelo de jugar en el Xeneize por lo que significaría para su padre.
El nombre de Paulo Dybala vuelve a aparecer en el radar de Boca con cada vez más intensidad. Mientras define su futuro en la Roma, donde aún no renovó su contrato, desde su círculo familiar surgió una revelación que alimenta la ilusión en el mundo Xeneize. Catherine Fulop, suegra del delantero, confesó que existe un deseo muy fuerte ligado a su historia personal: “Tiene un sueño que cumplirle al padre, que es jugar en Boca”.
La declaración se dio en medio de un contexto que empieza a alinear distintos factores. Si bien Fulop aclaró que la prioridad actual del jugador sigue siendo Italia, también dejó abierta la puerta a un cambio. “Él ama Roma, ama al equipo y yo creo que Roma lo quiere muchísimo a él. Esa sería su primera opción”, explicó marcando que cualquier decisión dependerá de cómo evolucione su situación contractual.
Sin embargo, el componente emocional también se pinta de azul y amarillo. Según contó la actriz, el fanatismo por Boca viene desde la infancia del delantero, inculcado por su padre. “Sobre todo por su papá, que se lo inculcó”, expresó, reforzando la idea de que no se trata solo de una posibilidad deportiva, sino también de una cuenta pendiente familiar que podría concretarse en algún momento de su carrera.
A este escenario se suma su reciente paternidad y el deseo en conjunto con Oriana Sabatini de estar cerca de la familia. También, la relación con Leandro Paredes, quien ya regresó a Boca, es otro factor clave. El propio Dybala lo dejó entrever tiempo atrás: “Me llegan los rumores sobre un pase a Boca. Hoy defiendo los colores de Roma, pero en el futuro nunca se sabe”. Así, entre deseos personales, vínculos afectivos y un contexto favorable, la ilusión en Brandsen 805 vuelve a tomar fuerza.
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