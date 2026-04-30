El motivo íntimo que acerca a Dybala a Boca: "Tiene un sueño que cumplirle al padre"

A este escenario se suma su reciente paternidad y el deseo en conjunto con Oriana Sabatini de estar cerca de la familia. También, la relación con Leandro Paredes, quien ya regresó a Boca, es otro factor clave. El propio Dybala lo dejó entrever tiempo atrás: “Me llegan los rumores sobre un pase a Boca. Hoy defiendo los colores de Roma, pero en el futuro nunca se sabe”. Así, entre deseos personales, vínculos afectivos y un contexto favorable, la ilusión en Brandsen 805 vuelve a tomar fuerza.