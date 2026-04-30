Bomba: Tevez reveló que le gustaría ser presidente de Boca en el futuro

Tevez sobre la vuelta de Paredes a Boca

Embed "SI QUERÉS SER ÍDOLO, A BOCA SE VUELVE EN PLENITUD... PAREDES HIZO CRECER MUCHÍSIMO A LOS COMPAÑEROS DE AL LADO"En un mano a mano imperdible con @liberotyc, Carlitos Tevez elogió a Paredes y al pibe Aranda: "Es cosa seria". pic.twitter.com/8tw4xs7sq8 — TyC Sports (@TyCSports) April 30, 2026

Incluso, profundizó en el valor simbólico de ese regreso y lo que implica para la identidad del club. “A Boca hay que volver siempre en plenitud, no para lo último de tu carrera. Si querés ser ídolo, si no vas a pasar”, lanzó, marcando una postura clara sobre el compromiso que exige vestir esa camiseta.

Por último, Tevez puso el foco en el futuro y elogió a una de las grandes promesas del plantel. “A Aranda le veo cosas diferentes, es cosa seria. El mundo Boca no es fácil”, señaló sobre el juvenil. Además, destacó que el contexto y la experiencia de sus compañeros pueden ser determinantes para su crecimiento en un escenario de alta exigencia.