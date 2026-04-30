Bomba: Tevez reveló que le gustaría ser presidente de Boca en el futuro

El Apache, que se convirtió en uno de los máximos ídolos por su etapa como jugador, sueña con volver al Xeneize como técnico y también como máxima autoridad del club.
Carlos Tevez volvió a referirse a su relación con Boca y dejó en claro que su historia con el club sigue abierta. Desde su rol actual como entrenador de Talleres, el Apache se permitió proyectar a futuro, aunque sin apurar los tiempos. “¿Si a mí me gustaría ser presidente de Boca? Sí. ¿A quién no le gustaría?”, reconoció el Apache.
En esa misma línea, Tevez aclaró que nunca se postuló formalmente ni formó parte de un armado político dentro del club. “Siempre me quisieron poner ahí. Siempre fue más periodístico o más político que otra cosa. Pero yo en ningún momento dije eso”, explicó bajándole el tono a las versiones que lo ubicaban como posible candidato.
Por otro lado, a la hora de hablar de sentarse en el banco del Xeneize, Tevez eligió la cautela y el respeto por el presente: “Me gustaría respetar a quien está hoy. Hoy está Úbeda. Lo bueno sería respetarlo”, sostuvo. Además, remarcó que no es sencillo para un ídolo referirse a la posibilidad de dirigir en medio de un proceso en curso, mientras él continúa enfocado en su trabajo en Talleres.
Más allá de su futuro, el Apache también analizó el presente del equipo y destacó el impacto de Leandro Paredes en su regreso. “A Boca se vuelve en plenitud. Leo lo hizo muy bien. En el peor momento le supo dar esa vuelta de rosca”, afirmó. Según su mirada, el mediocampista logró mejorar el funcionamiento colectivo y elevar el nivel de sus compañeros.
Incluso, profundizó en el valor simbólico de ese regreso y lo que implica para la identidad del club. “A Boca hay que volver siempre en plenitud, no para lo último de tu carrera. Si querés ser ídolo, si no vas a pasar”, lanzó, marcando una postura clara sobre el compromiso que exige vestir esa camiseta.
Por último, Tevez puso el foco en el futuro y elogió a una de las grandes promesas del plantel. “A Aranda le veo cosas diferentes, es cosa seria. El mundo Boca no es fácil”, señaló sobre el juvenil. Además, destacó que el contexto y la experiencia de sus compañeros pueden ser determinantes para su crecimiento en un escenario de alta exigencia.
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