El entrenador argentino que estalló contra los periodistas: "Qué preguntas boludas"

Respecto a la posibilidad de una mayor diferencia en el marcador, afirmó mientras transformaba su rostro con un gesto de evidente disgusto: “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”.

Finalmente, Melgarejo concluyó su intervención con una crítica general al periodismo presente: “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Qué lo parió. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son, increíble”.