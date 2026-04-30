El entrenador argentino que estalló contra los periodistas: "Qué preguntas boludas"

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano de Perú, respondió duramente a a la prensa en la conferencia posterior al triunfo de su equipo a Atlético Mineiro.
Horacio Melgarejo, entrenador argentino que dirige al Cienciano de Perú, estalló contra los periodistas en la conferencia de prensa posterior al triunfo 1 a 0 a Atlético Mineiro, que dejó al equipo como único líder del Grupo A de la Copa Sudamericana. El estratega disparó criticas tras criticas de manera directa a la prensa presente.
“¡Qué malos que son haciendo preguntas!”, exclamó al inicio y continuó ante preguntas sobre el rendimiento: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”.
Cambiando el foco hacia las expectativas del resultado, Melgarejo, que comanda un Cienciano que está tercero en el torneo local, interrumpió una consulta sobre si el equipo debió golear: “Otro, otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”.
Respecto a la posibilidad de una mayor diferencia en el marcador, afirmó mientras transformaba su rostro con un gesto de evidente disgusto: “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”.
Finalmente, Melgarejo concluyó su intervención con una crítica general al periodismo presente: “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Qué lo parió. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son, increíble”.
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